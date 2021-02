Martin zit in extreme kou in Texas: stroom is uitgevallen en waterleidingen zijn bevroren

Martin Dingemanse in Texas (foto: Martin Dingemanse)

De afgelopen dagen was het -18 graden in Grapevine, de plek waar Dingemanse met zijn vrouw en kinderen woont, vlakbij Dallas."Dat is voor Texaanse begrippen echt te koud", zegt hij in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. "De temperatuur gaat wel weer iets omhoog, nu is het -8 graden."

Badkuip gevuld met water

Dingemanse was wel voorbereid op extreme kou, maar dat de stroom uit zou vallen, daar hield hij geen rekening mee. ik maakte me drukker om de waterleidingen, die zijn nu ook bevroren. De badkuip heb ik daarom gevuld met water. Maar dat in de energiehoofdstad van Amerika de stroom uit zou vallen, daar hou je rekening mee."

De Middelburger in Amerika besloot zijn vrouw en kinderen daarom naar zijn schoonouders te brengen. "Zij wonen vlakbij een ziekenhuis en hebben wel stroom."

Windmolens staan stil

"Het Texaanse energienetwerk is aangesloten op groene energie en de windmolens staan stil en zijn bevroren", legt Dingemanse uit. "Die zijn al ouder en er is geen geld om te vernieuwen. Het zou maar een paar uurtjes uurtjes duren, maar ze kregen het niet meer terug aan."

Op sommige plekken in de stad schijnt weer licht (foto: Martin Dingemanse)

Ondertussen ziet Dingemanse hoe mensen zich voorbereiden op lange dagen zonder stroom. "Ze sprokkelen in de supermarkt, de schappen zijn leeg." Daarnaast zegt Dingemanse dat verschillende tankstations niet meer werken vanwege de stroomuitval. Bij de benzinepomp waar nog wel getankt kan worden, staat een file.

Van extreme kou naar tornado's?

Dingemanse wacht thuis rustig af tot het warmer wordt, maar of dat voor meer rust zorgt, is nog maar de vraag. "We gaan weer naar het voorjaar toe. Ik denk dat we vanwege de kou een ruig tornadoseizoen krijgen, dus dan hebben we dat weer."

Zeeuwse Texaan Martin over kou en bevroren waterleiding