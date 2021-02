Automobilist rijdt door na veroorzaken ongeluk in Terneuzen

(foto: ANP)

Het ongeluk gebeurde rond 16.15 uur op de Axelsedam in Terneuzen. De politie vermoedt dat de veroorzaker van het ongeluk in een zwarte Opel Astra reed "De tegenpartij is nog achter de bestuurder van deze auto aangereden, maar raakte hem uiteindelijk kwijt", meldt de politie op Facebook.

De politie hoopt in contact te komen met mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren of camerabeelden hebben. Volgens de politie is de bestuurder na het ongeluk weggereden via de Leeuwenlaan, Wilhelminaplantsoen, Julianastraat en is vervolgens tegen de richting in de Beatrixstraat in gereden.