Oostburg huilt: herinneringen aan Ichelle en steunbetuigingen voor familie op social media (foto: Pit Spielmann / familie Ichelle)

#4ichelle is eerder al op social media gedeeld om de familie van Ichelle een hart onder de riem te steken. Het eerste bericht verscheen afgelopen vrijdag, de dag dat de politie een vrouw uit Aardenburg aanhield die wordt verdacht van de moord op Ichelle.

Nadat gisteren bekend werd dat het stoffelijk overschot dat werd gevonden, inderdaad van Ichelle is, kwamen er meer berichten met die hashtag op Instagram, Twitter en Facebook. Het zijn vooral afbeeldingen waarop een brandende kaars te zien is, soms met de foto van Ichelle ernaast. Sommigen voorzien het bericht alleen met #4ichelle, anderen plaatsen er een verhaal bij.

Zo schrijft iemand: "Elk vrij uurtje kwam je oppassen op mij. Nooit heb ik dit echt gezien als oppassen, maar als gewoon gezellig met vriendinnen zijn...singstar was onze bezigheid met z'n viertjes. (...) het enige wat ik wil doen is je bedanken, je bent de grootste inspiratie geweest. Je zou me leren drummen en toen ik modeontwerpster wilde worden (mede door jou) zou je me leren designen. Lieve ici, ik kan niet bevatten wat er gebeurd is."

Tussen de kaarsen, komt af en toe ook een foto van de watertoren in Oostburg tevoorschijn. Bij een bericht staat de tekst Oostburg huilt.

Het bericht dat het stoffelijk overschot van Ichelle is, kwam hard aan bij de familie. "Het is voor de familie een vreselijk bericht", zei woordvoerder Lars Walder. "Tegelijkertijd betekent het ook dat de nachtmerrie - zoals moeder de afgelopen twee maanden noemde - ten einde is. Nu overheerst het grote verdriet." De familie was op de hoogte van de zoekactie en werd na de vondst als eerste geïnformeerd. "Je houdt er rekening mee dat het kan gebeuren, maar als het gebeurt, is het een onvoorstelbaar hard bericht", aldus Walder.

De familie heeft verschillende verzoeken gekregen om een stille tocht te houden voor Ichelle. Familieleden zien dat op dit moment niet zitten. "Dat past niet bij Ichelle", liet de familie weten. Het verdriet wordt in kleine kring verwerkt.

