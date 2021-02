Pattinama-Kerkhove: 'Het plannen van toernooien is nu een stuk moeilijker'

Lesley Kerkhove legt uit hoe ze nu haar beroep uitoefent (foto: ANP)

In Potchefstroom, een stad met ongeveer evenveel inwoners als Middelburg dat ten zuidwesten van Johannesburg ligt, zit Kerkhove veel op haar hotelkamer. Als ze er vanaf komt dan is het vooral om naar de tennisbaan te gaan.

Vorige week won Pattinama-Kerkhove het dubbeltoernooi en haalde ze de halve finales bij de singles. In normale tijden had de tennisster haar koffers alweer gepakt en had ze ergens anders op de wereld een toernooi gespeeld. Maar zo gaat het leven van een professioneel tennisster niet in tijden van een pandemie.

De tennisbubbel

"Maar ik heb het uitstekend naar mijn zin hoor", zegt Pattinama-Kerkhove. "Ik merk niet zo heel veel van het coronavirus door de bubbel. Wij zien helemaal niemand op de spelers na, worden opgehaald door een bus bij het hotel en gaan dan onze wedstrijden spelen op de baan."

Het is voor Lesley Kerkhove lastiger om nu tennisster te zijn (foto: ANP)

Over de hele wereld heeft Pattinama-Kerkhove in haar carrière al wedstrijden gespeeld. Maar door het coronavirus is die wereld kleiner geworden. Niet elk land is meer zomaar bereisbaar. "Ik moet nu van tevoren wel iets beter uitzoeken waar ik heen kan. Maar plannen is op dit moment niet heel makkelijk."

Deze week speelt ze dus nog in Zuid-Afrika en dan hoopt ze daarna mee te doen aan een toernooi in Doha. "Maar dat is nog niet helemaal zeker, want ik weet niet of ik Qatar in mag. Ik ga het wel proberen."

Lesley Kerkhove legt aan verslaggever Tom Druppers uit hoe het is om tennisster te zijn in coronatijd