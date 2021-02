Afhaalpunten razendpopulair door corona: 'We verwerken zo'n tweehonderd pakketjes per dag'

De sportartikelen hangen er bijna allemaal nog net zo bij als een paar maanden geleden. "Het zijn onzekere tijden voor de volwassen sportactiviteiten dus mensen wachten met nieuwe spullen kopen", zegt Niemantsverdriet. Maar daartegenover staat dat het in de winkel wel ontzettend druk is met pakketjes: "We verwerken er zo'n tweehonderd per dag."

In 2018 is de winkel geopend, een droom die uitkwam voor Niemantsverdriet. Hij probeerde naamsbekendheid te krijgen door aandacht in de media en flyers uit te delen, maar het had weinig effect. "Mensen lezen tegenwoordig niet meer zo veel", zegt hij. Toen besloot hij zich aan te melden bij een pakketdienst en zo is het balletje gaan rollen. "Inmiddels komen er ook mensen naar de winkel die niet wisten dat we hier zaten. Dus dankzij de pakketjes hebben we alsnog meer bekendheid gekregen."

Jessica de Boer en Mervin Niemantsverdriet in hun sportwinkel (foto: Omroep Zeeland)

Het komt zelden voor dat De Boer en Niemantsverdriet samen in de winkel werken omdat ze daarnaast ook een andere baan hebben. Het is daardoor soms best druk. "Als een klant schoenen past en een andere klant komt binnen met een pakketje dan probeer ik die snel te helpen want een pakketje is zo verwerkt. Op die manier probeer ik het te combineren", vertelt De Boer.

Enkele centen

Het gaat om enkele centen per pakket die Niemantsverdriet en De Boer ermee verdienen, maar het gaat Niemantsverdriet niet per se om het geld: "Je leert het dorp beter kennen en mensen komen een praatje maken. Zeker in deze coronatijd vind ik dat erg gezellig."