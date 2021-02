Als Sisi in de koets door het Walcherse landschap

Nico Mesu van Landgoed Twistvliet droomde er dertig jaar geleden al van om deze toppaarden naar Vrouwenpolder te halen. Het kwam er niet van. Hij was druk met het opbouwen van zijn landgoed met daarop verschillende feestzalen en slaaphuisjes. Veel tijd ging ook op aan het organiseren van grote trouwerijen.

'Maak er werk van'

Twee jaar terug begon zijn partner, ook paardenliefhebber, er opnieuw over. "Maak er nu werk van", zei ze. En dat deed Mesu. Hij nam contact op met de Spaanse Rijschool in Wenen. Daar worden de paarden getraind. De beste paarden van die eeuwenoude rijschool gaan de hele wereld over om kuren te rijden.

Lipizzaners zijn ook sterk genoeg om voor een koets te staan. Zijn idee: "Stuur mij per vrachtwagen vier jonge Lipizzaners die ik zelf kan africhten."

De Lipizzaners mochten niet zo maar mee naar Vrouwenpolder, Mesu moest op 'keuring' komen (foto: Omroep Zeeland)

Dat had-ie gedacht... Mesu is een man van ideeën, aanpakken en uitvoeren. Maar de Spaanse Rijschool ging in dit idee niet meteen met hem mee. Mesu moest op keuring komen, want Lipizzaners 'krijg' je niet zomaar.

Vliegangst

Of Mesu 'even' naar de fokkerij van de Spaanse Rijschool in Lipica, Slovenië, wilde rijden om kennis te maken. Mesu: "Ik zat middenin een burn-out, zag de autorit niet zitten. 'Nou, dan vlieg je maar, zeiden ze.' Ik kan je vertellen, ik heb een enorme vliegangst."

Oud en jong

Maar wat Mesu in zijn kop heeft zitten... Dus hij overwon zijn vliegangst, stapte in het vliegtuig en werd door de mensen van de fokkerij goedgekeurd. Zijn idee om met jonge paarden terug te komen, ging niet door. Ze zagen een goede verzorger en paardenliefhebber in hem. Dus mocht Mesu jonge én oude paarden meenemen naar Vrouwenpolder.

Twee hebben op topniveau over de hele wereld dressuur gereden en zijn nu gepensioneerd, twee zijn jonger, maar net niet goed genoeg voor de Spaanse Rijschool. En dan heeft hij er nog drie andere Lipizzaners meegekregen. Zeven in het totaal dus.

De Lippizaners worden gespannen voor de speciaal met de handgemaakte koets van Nico Mesu (foto: Omroep Zeeland)

De oorsprong van de lipizzaner gaat terug tot 1580. In dat jaar stichtte de Oostenrijkse aartshertog Karel II van Oostenrijk een eigen hofstoeterij. "Lippiza". Nu bekend als Lipica in het huidige Slovenië. Zijn doelstelling was om paarden voor transport, parades, slagveld en jacht te fokken, vooral ten behoeve van zijn eigen hof in Graz. De statige Spaanse paarden van de hofstoeterij van zijn neef, de Spaanse koning Filips II, in Córdoba (Las Caballerizas Reales de Córdoba) waren voor hem een inspiratie. Vandaar ook dat de paarden vaak Spaanse namen hebben en er ook gesproken wordt over de Spaanse rijschool in Wenen. bron: Wikipedia

Nico Mesu: 'Je bent met de paarden online' (foto: Omroep Zeeland)

December 2019 kwamen ze na 24 uur non-stop rijden in de vrachtwagen aan. Chauffeurs wisselden, zodat de paarden een zo kort mogelijke tijd in de trailer hoefden te staan. Mesu zette een nieuwe stal neer. Een speciale koets liet hij met de hand in Brabant bouwen.

'Online' met de paarden

Het afgelopen jaar hebben de Lipizzaners en Mesu gespendeerd aan het elkaar leren kennen. Mesu: "Zoals andere mensen met een computer online zijn, zo ben ik met de paarden online. Elke beweging, alles voelt en telt."

Volgens Mesu merk je aan alles dat het toppaarden zijn: "Ze leren en reageren snel, zijn gevoelig en intelligent."

Zijn plan is deze zomer elke dag ritjes te maken. Mensen kunnen bij hem boeken. Als een soort Sisi in de koets door het Walcherse landschap dus. Want ook deze keizerin reed in negentiende eeuw in een koets met Lipizzaners ervoor.

'Het is familie'

Na dertig jaar dromen zit er een trotse man op de bok. Al vindt hij het lastig er de juiste woorden voor de vinden, de liefde spreekt uit zijn ogen. "Het is familie, ze zijn geadopteerd."