Nergens is de autoverzekeringspremie vorig jaar zo omhoog gegaan als in Zeeland

Beschadigde autospiegel (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de onderzoekers komt dat waarschijnlijk doordat het aantal verkeersdoden de laatste jaren is gestegen in Zeeland. Ook zijn Zeeuwse auto's vaker mikpunt van vandalisme. "Door deze cijfers schatten verzekeraars de kans op schade voor automobilisten hoger in en verhogen ze premies voor mensen die in Zeeland wonen", aldus een van de onderzoekers.

De 15,59 procent stijging in Zeeland is met afstand de grootste stijging in heel Nederland. Alleen in Friesland is de autoverzekeringspremie ook met meer dan 10 procent gestegen (11,71 procent). In Drenthe steeg de premie nauwelijks (0,11 procent) blijkt uit het onderzoek.