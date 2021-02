GGD neemt meer testen af, vindpercentage iets gedaald

Wachten op een vaccin in de Zeelandhallen (foto: Omroep Zeeland)

Een week eerder was de daling van het vindpercentage een stuk groter. GGD Zeeland denkt daarom dat het reproductiegetal iets is toegenomen in Zeeland. Dat is landelijk ook het geval, waar de laatst berekende reproductiefactor net onder de 1 ligt (0,96). Dat betekent dat honderd mensen 96 anderen besmetten.

Priklocatie Walcheren

Daarnaast meldt de GGD dat zij tot en met zondag in totaal 18.137 coronavaccinaties heeft gezet op hun locaties. Op dit moment heeft Zeeland nog slechts twee locaties, maar eind maart hoopt de GGD op vier plekken prikken te kunnen zetten.

1 maart opent de priklocatie in Studio A58 in Middelburg. Op die locatie kunnen dagelijks 1.600 mensen gevaccineerd worden. Eerder meldde GGD Zeeland al dat zij ook op zoek is naar een locatie in Zierikzee. Die locatie moet in de loop van maart opengaan.

Op dit moment kunnen Zeeuwen al gevaccineerd worden in de Zeelandhallen in Goes en de skihal in Terneuzen.

