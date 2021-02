Cultuur krijgt 2,6 miljoen, maar waar gaat dat geld naar toe?

Het streekmuseum, het amateurtoneelgezelschap, de muziekvereniging en de plaatselijke bibliotheek. Ze hebben allemaal te lijden onder de coronamaatregelen en komen vaak niet in aanmerking voor landelijke steunmaatregelen. Daarom heeft minister Van Engelshoven van Cultuur geld beschikbaar gesteld om juist de kleine culturele instanties te ondersteunen. De minister heeft de gemeenten niet verplicht het geld voor culturele doeleinden te gebruiken, maar vertrouwt er op dat gemeenten dit zullen doen.

Grote verschillen

Bij de verdeling van de 2,6 miljoen wordt gekeken naar de bedragen die de gemeenten in 2019 hebben besteed aan cultuur. Dat maakte dat er grote verschillen zijn in de bedragen die er per gemeente beschikbaar zijn. Middelburg gaat aan kop met 565.494 euro en de gemeente Noord-Beveland is met 34.941 euro het minst bedeeld.

Sommige gemeenten hebben al een keuze gemaakt naar welke cultuurinstellingen het geld gaat. Andere gemeenten zeggen momenteel bezig te zijn met een inventarisatie. Ze roepen muziek- en theaterverenigingen en andere culturele instanties op om zich te melden met een aanvraag of een enquête in te vullen om voor financiële steun in aanmerking te komen.

De 70.000 euro voor Reimerswaal

Een van de gemeenten die al weet hoe de subsidie wordt verdeeld is Reimerswaal. De gemeente schiet Podium Reimerswaal, de bibliotheek, het OosterscheldeMuseum in Yerseke en de lokale muziekverenigingen te hulp. Wethouder Kees Verburg beaamt dat het geld niet geoormerkt is, maar dat de gemeente Reimerswaal in elk geval het hele bedrag aan culturele steun zal spenderen.

Podium Reimerswaal is de belangrijkste culturele voorziening in de gemeente. De dorpshuizen zijn dicht, de voorstellingen afgelast en sponsoren in de wacht gezet voor betere tijden. Intussen lopen de verliezen op tot minstens 30.000 euro, dus hulp is meer dan welkom voor programmeur Jacques Boonman. Hij is blij met de steun én met zijn gemeente.

Als het maar cultuur is

Boonman benadrukt dat hij het iedereen gunt een stukje van de taart van 70.000 euro te krijgen, als het maar cultuur is: "We hopen allemaal zo dat we binnenkort weer iets anders kunnen gaan doen dan mensen buiten de deur houden, hun geld teruggeven en voorstellingen verzetten. Maar voorlopig is het nog pappen en nathouden".