Zeeuwen mogen hart luchten bij PvdA-lijsttrekker, 'fijn dat je stem gehoord wordt'

Lilianne Ploumen (rechts) in gesprek met Elise Luscombe (foto: Omroep Zeeland)

"Hoi Elise! Ik hoorde dat het soms ontzettend lastig is je werk en je leven aan te sluiten op het openbaar vervoer?" Lilianne Ploumen is amper gearriveerd bij het bushokje in Goes, maar komt meteen to the point. Dat moet ook wel, de lijsttrekker van de PvdA heeft een druk programma vandaag.

Van ambulancepost naar bibliotheek

Dat begon bij de ambulancepost in Goes met een gesprek over aanrijtijden van ambulances op bijvoorbeeld Tholen, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Hierna volgt nog een bezoek aan 's-Gravenpolder, met mensen die zich verzetten tegen de sluiting van de bibliotheek daar. Maar eerst: het openbaar vervoer in Zeeland.

"De bus gaat hier maar tot half zes", vertelt Elise Luscombe uit Wemeldinge aan de lijsttrekker, terwijl ze naar het bushokje bij het Adrz wijst. "Dus bezoekers die 's avonds naar hun familie willen, dat gaat niet. Voor studenten betekent dat je 's avonds niet thuis kan komen." Iets waar Luscombe als student in Breda regelmatig tegenaan loopt.

Voor de komende periode willen we meer investeren in het openbaar vervoer, in de spoedzorg, maar ook in voorzieningen in dorpen door heel Nederland. " Lilianne Ploumen

Ploumen luistert aandachtig, stelt vragen over de dienstregeling en vertelt wat de PvdA Zeeland hieraan doet. "Rutte III vinden wij een Randstadkabinet", zegt ze even later. "U hoort aan mij, ik kom eigenlijk uit Limburg. We maken samen dit land, dat betekent dat we ook samen van dezelfde voorzieningen gebruik moeten kunnen maken." Daar wil de PvdA zich hard voor maken, belooft ze.

Kritische vragen als 'wat heeft de PvdA de afgelopen vier jaar voor Zeeland gedaan?' en 'waarom staan de Zeeuwse kandidaten zo laag op de kieslijst?' zijn er vanochtend niet. De Zeeuwen zijn vooral blij dat ze kunnen vertellen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen.

Stemmen op een Zeeuw

"Het is fijn dat je stem wordt gehoord", zegt ook Luscombe na haar gesprek. "Dat er naar je geluisterd wordt en dat je als jongere serieus wordt genomen." Of ze nog twijfelt op wie ze gaat stemmen? Ze schiet in de lach: "Dat wordt sowieso de PvdA. Ik moet alleen nog beslissen welke Zeeuw het wordt..."

Op de kieslijst voor de PvdA staan twee Zeeuwen: Barbara Oomen uit Middelburg op plek 20 en Marco Eestermans uit Kloetinge op plek 44. De PvdA heeft nu negen zetels in de Tweede Kamer en moet dus flink groeien wil er een Zeeuw voor deze partij in de Kamer terechtkomen. Ploumen heeft er wel vertrouwen in. "Bij de Europese verkiezingen (2019, red.) was de Partij van de Arbeid de grootste partij. Ik heb er alle vertrouwen in dat we komende verkiezingen dat we met zoveel mogelijk mensen in de Kamer komen."

