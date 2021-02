'Zoutwaterkrokodil had niet afgemaakt hoeven worden'

Maar om bij die resten te komen, is de krokodil dus wel gedood. Op social media vinden veel mensen dat zielig voor de krokodil. Dat begrijpt Bom wel. "Dat is ook zielig voor de krokodil. Je had het ook operatief kunnen doen", aldus Bom. Die daar wel aan toevoegt dat dat afhankelijk is van de situatie ter plekke.

In Iguana staat een opgezette zoutwaterkrokodil van 8,63 meter. Een grote jongen, ook voor een zoutwaterkrokodil. Meestal worden ze afgeschoten als ze kleiner zijn, omdat ze een gevaar vormen voor mensen, zegt Bom. "Maar die mensen wonen dan ook wel in het leefgebied van de krokodil", zegt Bom er gelijk bij.

Spartelen

Hij is niet verbaasd over het nieuws dat Andy opgegeten is door een zoutwaterkrokodil, door hem ook als zeekrokodil omschreven. Volgens de directeur van Iguana gebeurt dat een aantal keer per jaar. Helemaal als mensen onverwachts in het water terecht komen en van schrik beginnen te spartelen, zoals bij Andy het geval was. "Iets dat spartelt betekent iets dat in nood is. Iets dat in nood is, is vaak minder sterk dan andere dieren. Een zoutwaterkrokodil zal minder sterke dieren proberen te elimineren en op te eten", legt Bom uit. Andy kwam in het water terecht nadat het bootje waar hij in zat kapseisde.

De natuur kan daar wat bedreigender zijn dan als je hier door een zwaan aangevallen wordt." Ad Bom, directeur Reptielenzoo Iguana

Ondanks dat er in Australië jaarlijks meerdere personen worden opgegeten door een zoutwaterkrokodil, zijn mensen niet de belangrijkste prooi voor deze dieren. Volgens Bom hebben ze liever kleinere prooien: "Bijvoorbeeld vogels die aan de kant zitten of wallaby's. Maar ze kunnen ook hele grote prooien aan als waterbuffels die duizend kilo wegen."

Risico

Sterke dieren dus die het nodige risico meebrengen voor de mens. In landen als Australië is het volgens Bom dan ook belangrijk dat je weet hoe je met de natuur omgaat. "Die kan wat bedreigender zijn dan als je hier door een zwaan aangevallen wordt", sluit Bom onderkoeld af.