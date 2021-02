Arbeidsongeschikte Daphne (26) begint afhaalpunt om bezig te blijven en voor het gemak

Op een dag kwam de zoon van Daphne naar haar toe om te zeggen dat hij geen doel had en dat was het moment waarop zij besloot deels weer te gaan werken. "Hij zei dat hij later net als mij wilde worden en omdat ik dagenlang thuiszit was dat voor hem zijn toekomst", vertelt Daphne. "Dat wilde ik absoluut niet. Ik ging op zoek naar toegankelijk werk dat ik vanuit huis kan doen en kwam dit tegen. Op die manier kan ik ook weer een beetje functioneren in de maatschappij."

Operatie

Daphne is op haar dertiende geopereerd aan Stenose, een vernauwing aan het wervelkanaal in de rug waardoor de zenuwen bekneld raken. De operatie is goed gegaan, maar in 2017 kreeg ze een auto-ongeluk waarna het bergafwaarts ging. "Ik bleef doorgaan omdat ik mijn diploma wilde halen. Dat is gelukt, maar daarna hield mijn lichaam ermee op", zegt ze.

Terwijl haar bovenrug is behandeld zijn er nu schijven in haar onderrug verschoven en om dat recht te krijgen moeten er pinnen in worden gezet. "Dat wil ik niet want dat betekent dat ik niet meer kan bukken".

Daphne van Hese uit Axel bij haar stelling met pakketjes (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks de pijn zet Daphne door. Haar afhaalpunt is iedere doordeweekse dag geopend van 15.00 tot 19.30 uur. Ze heeft er zelf gemak van, want ze verkoopt zelf haar eigen spulletjes online. Maar ze merkt dat ook andere mensen blij zijn met haar service en vaak pakketjes komen brengen of ophalen.

"Ik begon met een stelling in de hal, maar heb inmiddels nog een stelling aangeschaft en boven gezet. Vanwege corona merk ik toch dat mensen meer pakketjes bestellen waardoor ik op piekdagen zo'n 35 pakketjes binnenkrijg. Dat past niet allemaal in de gang, dus moet ik het verdelen."

Sociale contacten

Dagelijks komen er mensen aan de deur en regelmatig dezelfde en dat is goed voor de sociale contacten, merkt Daphne. "Op den duur begin je mensen te herkennen en beter te leren kennen. Soms maak ik een praatje met ze en dat vind ik erg leuk. Zo leer je de buurt kennen zonder dat je zelf het huis uit hoeft en dat is zeker in deze coronatijd een voordeel."