Nachtmerrie familie Ichelle eindigt in groot verdriet: dit gebeurde er de afgelopen twee maanden

Op maandag 14 december ziet oma haar kleindochter Ichelle, waar ze kort mee spreekt. Dit blijkt later het moment te zijn dat Ichelle voor het laatst door haar familie wordt gezien en gesproken. Ichelle is 29 jaar en eigenaar van een winkel in Oostburg.

Nog telefonisch contact met moeder

Op die maandag in december heeft Ichelle ook nog telefonisch contact met een vriendin en met haar moeder. Gesprekken over praktische dingen, over haar winkel. Niemand weet dan dat dit het laatste contact zou zijn met de trotse eigenaresse van kledingreparatiewinkel Pins&Needles in Oostburg. Want daarna blijft het stil.

De familie maakt zich al snel ernstige zorgen en de onrust neemt met de dag toe. Helemaal wanneer zoekacties van de familie en de politie niets opleveren. De familie plaatst een oproep op Facebook. Ze vragen iedereen om uit te kijken naar hun dochter en zus Ichelle, met haar lange bruine krullen en bruingroene ogen.

Ichelle van de Velde (foto: Omroep Zeeland)

Broer Jeffrey begrijpt niet waarom het zo lang, zo stil blijft. Dat is helemaal niets voor zijn zus. "Als je haar appte, kreeg je zo antwoord terug en haar telefoon nam ze altijd op", vertelt hij. "Je ziet weleens van die vermissingszaken en dan denk je 'wat zouden die mensen meemaken?' Nou, dat weten we nu."

Speurhonden zoeken naar Ichelle

De ongeruste Jeffrey vertelt dat op 3 januari, wanneer er in Oostburg met speurhonden naar Ichelle wordt gezocht. De Oostburgse is op dat moment al achttien dagen spoorloos en er is geen aanwijzing wat er met haar gebeurd is of waar ze is. De speurhonden vinden wel mogelijke geursporen van Ichelle, maar dat levert niets op.

Kort na die zoektocht krijgt de familie weer hoop: de politie in Spanje vermoedt dat Ichelle bij een illegaal feest in Barcelona is gearresteerd. Een van de organisatoren van het feest was een 29-jarige vrouw uit Nederland. De politie doet onderzoek, maar concludeert na twee dagen dat Ichelle niet de organisator van dat feest is en dus ook niet vastzit in Spanje. Maar waar is ze dan wel?

In het bos bij Cadzand wordt gezocht, een plek waar Ichelle graag kwam (foto: Omroep Zeeland)

Ondertussen geeft de familie niet op en probeert op allerlei manieren Ichelle te vinden, met hulp van de politie. Een week na de eerste zoekactie speuren zo'n zestig mensen in het bos bij Cadzand, een plek waar Ichelle graag kwam om te wandelen. Met een hond en sonar wordt gespeurd in en rond het Groote Gat, het kreekgebied aan de rand van Oostburg.

Met speurhonden wordt gezocht naar Ichelle (foto: Omroep Zeeland)

Even denken vrijwilligers iets te hebben gevonden in het water. Maar de hoop op antwoorden vervliegt snel als een zoektocht van brandweerduikers niets oplevert.

Lange tijd stil

Het is half januari, Ichelle is een maand vermist en de politie tast nog steeds in het duister. De recherche zegt het onderzoek digitaal voort te zetten in de hoop op nieuwe aanknopingspunten. Dan blijft het lang stil. Tot vorige week dinsdag.

Bijna twee maanden na de vermissing van Ichelle wordt een 44-jarige vrouw in een woning in Aardenburg aangehouden. De vrouw en haar man zijn bekenden van Ichelle. De verdachte heeft net als Ichelle een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg.

Nabij de Markt in Aardenburg vindt groot onderzoek plaats. (foto: HV Zeeland)

Politie en justitie verdenken de aangehouden 44-jarige vrouw uit Aardenburg van moord op Ichelle, de rechter-commissaris verlengt het voorarrest. Het lichaam van Ichelle is nog niet gevonden, maar politie en justitie achten de kans 'heel klein' dat ze nog in leven is.

Sporen wijzen op misdrijf

In de winkel van de vrouw uit Aardenburg worden sporen aangetroffen die wijzen op een misdrijf. Het nieuws komt hard aan bij de familie. "We willen nu vooral weten waar ze is", zegt woordvoerder Lars Walder.

Oostburg leeft mee met de familie, nadat bekend wordt dat de aangehouden vrouw verdacht wordt van moord. Voor de deur van de winkel van Ichelle worden tientallen bloemen neergelegd.

Bloemen voor de winkel van Ichelle in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Op dinsdag 16 februari lijkt er schot in de zaak te komen. De politie zoekt in het buitengebied van Sluis naar de vermiste Ichelle. De weg waar het onderzoek plaatsvindt, de Kanaalweg tussen Sluis en Retranchement, is afgezet. De politie zoekt met een boot de naastgelegen watergang af, er zijn speurhonden in het gebied en ook een politiehelikopter wordt ingezet.

Zoektocht in het buitengebied van Sluis (foto: HV Zeeland)

Tijdens de uitgebreide zoekactie via lucht, water en land wordt een stoffelijk overschot gevonden dat later van Ichelle blijkt te zijn. Een vreselijk bericht voor de familie, zegt woordvoerder Walder. "Tegelijkertijd betekent het ook dat de nachtmerrie - zoals moeder de afgelopen twee maanden noemde - ten einde is. Nu overheerst het grote verdriet."

Steunbetuigingen op social media

Op social media worden herinneringen aan Ichelle en steunbetuigingen voor de familie gedeeld. Daarvoor is een speciale hashtag bedacht: #4ichelle. Vooral afbeeldingen van brandende kaarsen worden op Instagram, Twitter en Facebook gedeeld. Af en toe komt er ook een foto van de watertoren van Oostburg tevoorschijn, waarop de geschilderde waterdruppels van kunstenaar Johnny Beerens uit Breskens staan. "Oostburg huilt", staat er bij een van de foto's.

De familie heeft verschillende verzoeken gekregen om een stille tocht te houden voor Ichelle. Hoe hartverwarmend ook, familieleden zien dat op dit moment niet zitten. "Dat past niet bij Ichelle", laat de familie weten. Het verdriet wordt na twee maanden onzekerheid in kleine kring verwerkt.

