Dolblije Marie-Paule ziet restaurant 'eindelijk' open gaan

Marie-Paule Herman in haar restaurant (foto: Omroep Zeeland)

De vorige week aangekondigde versoepelingen in Hongkong werden nog even uitgesteld. Eerst zouden die zaterdag komen, dat wordt morgen. "We mogen dan vier mensen aan een tafel zetten, en het restaurant mag langer open blijven, tot 22.00 uur." De opening van het restaurant betekent niet dat het meteen afgeladen vol zit. "Het personeel en de keuken moeten wennen aan het werken voor 'echte' klanten. Daarom bouwen we het rustig op."

Behalve versoepelingen in de horeca, mogen ook sportscholen en beautysalons vanaf morgen weer open. "Eindelijk krijgen we het normale leven een beetje terug. Mensen zijn hier ook best bang om naar het buitenland te gaan. Als je dat doet, moet je bij terugkomst drie weken in een hotel in quarantaine, op eigen kosten. Dat houdt mensen wel tegen."

Marie-Paule Herman komt uit Axel. Sinds ruim zeven jaar woont en werkt ze in de miljoenenstad Hongkong. Daar maakt ze voor de restaurantketen waarvoor ze werkt wijnprogramma's. Maar ook laat ze zich zien tussen de gasten, vooral om wijnadviezen te geven.

