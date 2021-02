Reimerswaal de fout in met loting nieuwbouw

Een gebouw in de steigers (archieffoto) (foto: Vivian Kramer)

Er waren 52 inschrijvingen voor twintig kavels in een nieuwbouwwijk in Yerseke. In de mail naar de notaris konden maar vijftig bijlages worden meegestuurd, dat is niet opgemerkt door de gemeente. Daardoor is de loting ongeldig verklaard.

Wethouder Maarten Both betreurt de fout. "Het is heel knullig. We hadden moeten checken of er evenveel op de lijst van de loting stonden als dat er inschrijvers waren. Afgelopen maandag zijn we benaderd door iemand die zich had ingeschreven, maar niet aan de loting had meegedaan. We hebben daarna de ingelote mensen gebeld en onze excuses aangeboden. De regels die opgesteld zijn voor een loting zijn er niet voor niets. Dat is in dit geval door die fout niet volgens de regels gebeurd. We kunnen niets anders doen dan de loting opnieuw verrichten."