Van vliegende vissen tot een boot die bijna kapseist: roeisters blikken terug op mooie tijd op oceaan

De roeisters van het team De Atlantic Dutchesses waren 43 dagen, vier uur en 56 minuten onderweg om de Atlantische Oceaan over te steken. Ze bleken het snelst van alle deelnemers en kregen daarvoor ook een speciale trofee.

Zeebenen snel kwijt

Nu, drie weken later, staan de dames weer stevig met beide benen op de Zeeuwse grond. "Ik was binnen anderhalve dag mijn zeebenen kwijt", vertelt Le Duc. "Alleen mijn rug wilde nog niet meewerken. Van 43 dagen krom zitten, ga je blijkbaar ook krom lopen."

Ook De Backere was snel weer de oude. "Ik was verbaasd hoe krachtig mijn lijf is. Ik had wel zeebenen en bleef 's nachts nog wel op de deining liggen als ik probeerde te gaan slapen. Ik ben gaan wandelen, gaan fitnessen, het gaat hartstikke goed. Ik had gedacht dat het me zwaarder zou vallen, ook mentaal."

Overzichtelijk leven

Het leven op zee beviel de roeisters wel. "Er was alleen maar water om ons heen, een overzichtelijk leventje. Twee uur op en twee uur af. Roeien, eten en slapen. In het echte leven is het drukker", zegt Le Duc. Maar de weg naar de oceaantocht was wel zwaar, geven beide dames toe. "Het kost je twee jaar om een boot in te schrijven, een team te vinden, sponsors vinden en materiaal bij elkaar scharrelen. "Dat kost behoorlijk wat tijd", zegt De Backere, die net als Le Duc later in de voorbereiding aansloot, omdat er een plekje vrijkwam.

Een pittige voorbereiding, maar een fijne tijd op zee. Beide roeisters hebben dan ook geen moment spijt gehad aan hun deelname. "Zeker in coronatijd zaten we op de best mogelijke plek, midden op de oceaan", zegt De Backere.

Vissen in de boot

In die 43 dagen hebben de roeisters van alles meegemaakt. Zo kapseisde de boot een paar keer bijna en verschillende keren landden er vliegende vissen in de boot. "Die probeerden we er zo snel mogelijk uit te krijgen, die stinken verschrikkelijk. Met een rotgang komen ze aan en kletteren in je boot. Op den duur probeerden we ze met plastic zakjes van de boot te krijgen omdat het zo stonk", aldus Le Duc.

Maar de dames hebben meer gezien: "We hebben aardig wat dolfijnen om ons heen gehad, die bleven een tijdje meezwemmen, we hebben twee kleine walvissen gezien en af en toe een vogel die we in Nederland niet kennen."

De roeisters kijken met een goed gevoel terug op het behalen van de eerste plaats. "De volgende damesboot kwam ruim drie dagen later binnen. Maar de tocht was een prestatie op zich. Hoe we het met elkaar gedaan hebben, dat is gewoon bijzonder", besluit De Backere.

Luister de Zeeuwse Kamer met Le Duc en De Backere over hun tocht op de Atlantische Oceaan terug.

Zeeuwse Kamer met roeisters Le Duc en De Backere

