Goedemorgen. Verdachte ontkent, Intervence en dierennieuws

De ontmanteling van Intervence gaat niet door. De inspecties en Jeugdautoriteit zien het plan waarin Intervence wordt overgenomen door het Leger des Heils, Briedis en de William Schrikker Stichting niet zitten. Er zouden te veel risico's voor de kinderen aan kleven. Ook wordt de overname te weinig realistisch, concreet en volledig genoemd. Er wordt overgeschakeld op het scenario waarin Intervence wordt overgenomen door Jeugdbescherming West.

Honden moeten vanaf 15 maart aan de lijn (foto: Pixabay)

Als je vanaf 15 maart met je hond in een Zeeuws natuurgebied van Staatsbosbeheer loopt, is het opletten geblazen. Op een paar stukjes na moet je de al dan niet trouwe viervoeter aan de lijn houden. Doe je dat niet, dan kan je een boete van honderd euro krijgen. Deze landelijke richtlijn wordt nu ook in Midden-Zeeland doorgevoerd, elders gold de maatregel al.

'Zoutwaterkrokodil had niet afgemaakt hoeven worden' (foto: Omroep Zeeland)

De zoutwaterkrokodil die de man van Erica uit Zierikzee heeft opgegeten blijft de gemoederen bezighouden. De Australische man van Erica, Andy, kwam vorige week niet terug van het vissen in Australië. Zijn bootje werd gevonden met daarnaast de krokodil. Het dier werd afgemaakt, waarna in zijn maag de resten van Andy werden gevonden. Volgens Ad Bom, directeur van Reptielenzoo Iguana, was het niet nodig om het dier af te maken.

De nicht van Erica, Monique Stuut uit Zierikzee, zamelt geld in om Erica's zussen naar Australië te laten reizen.

Schapen grazen op terrein Dow (foto: Omroep Zeeland)

Tussen het vele dierennieuws, mag het volgende niet onvermeld blijven. Op een stuk grasland bij Dow, tussen 240 populieren, grazen schapen. Tien stuks, en sinds kort een lammetje. Remediation Manager Willem Staal ontdekte het heuglijke nieuws.

De populieren saneren de grond, maar het gras waar ze op staan, moet wel kort gehouden worden. Dat doen de schapen. In de tussentijd hebben ze kennelijk tijd voor andere zaken.

Vissers op een bewolkte dag (foto: Ria Brasser)

Het weer:

Er is vanochtend vrij veel bewolking met een paar opklaringen, in de loop van de ochtend is er vanuit het zuiden ook kans op een bui. Vanmiddag is het meestal bewolkt met weinig of geen zon, en vooral later in de middag is er kans op wat regen. Het wordt maximaal 9 tot 12 graden en de wind neemt toe: die wordt vrij krachtig of krachtig uit het zuiden tot zuidoosten. Vrijdag is het droog met zonnige perioden en ongeveer 9 graden, in het weekend is het vrij zonnig en erg zacht, met temperaturen tot rond de 15 graden.