Honden moeten aan de lijn van Staatsbosbeheer, om de natuur te beschermen

Honden aan de lijn (foto: Omroep Zeeland)

"Per jaar worden er landelijk honderden reekalfjes door honden gepakt. En niet alleen reekalfjes, loslopende honden gaan ook achter bijvoorbeeld damherten en hazen aan en die raken dan in paniek. We komen ook regelmatig beesten die tegen versperringen zijn geknald", zei Leeftink vanmorgen in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. "Speelse honden daar is in principe niets mis mee, honden zíjn ook leuk, maar wat speels is voor de hond en zijn baasje is soms gevaarlijk voor de natuur."

Even wennen

Het zal voor veel hondenbaasjes wel even wennen zijn, want op dit moment mogen honden op veel terreinen van Staatsbosbeheer nog volop loslopen. Dat geldt met name voor de terreinen op Walcheren, de Bevelanden en in Zeeuws-Vlaanderen. Op Schouwen-Duiveland en Tholen moesten de viervoeters al aan de lijn. Het gaat om landelijk beleid, in nagenoeg alle overige gebieden van Staatsbosbeheer in Nederland is dat beleid al langer van kracht.

Na 15 maart mogen de honden dus alleen los in speciaal daarvoor aangewezen losloopterreinen. Volgens Leeftink is het formaat van die gebieden sterk verschillend per bos. En hij heeft ook voor die gebieden nog een waarschuwing: "De honden moeten wel onder appel staan, zoals dat heet. De hond moet wel bij baasje in de buurt blijven en mag dus niet zomaar vrij loslopen."

Boswachter Karel Leeftink over aanlijnen honden in gebieden van Staatsbosbeheer