Intervence opgelucht dat opsplitsing niet doorgaat: 'Dit biedt perspectief'

"Ik merk in de organisatie dat er een gevoel van opluchting heerst", zei Kamermans vanmorgen in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. "Vooral ook omdat het uitgangspunt nu is dat alle medewerkers overgenomen worden. Dat betekent een continuïteit van medewerkers en dus ook een continuïteit van zorg."

Eerder al twijfels

Kamermans en haar organisatie Intervence uitten eerder al hun twijfels over de opsplitsingsplannen, met name vanwege die continuïteit. "We hebben eerder al gezegd dat dit goed uitgezocht moest worden en eigenlijk is dat nu pas met dit nieuwe plan van aanpak gebeurd."

Ze ziet de overstap naar Jeugdbescherming West wel zitten. "Dat is een stabiele organisatie. De minister en wethouders geven ook aan dat ze dit zien als kansrijk scenario. Daarom willen we nu snel om tafel gaan zitten met Jeugdbescherming West om de mogelijkheden te bespreken."

'Vertrouwensrelatie blijft in stand'

Het belangrijkste aspect aan de zaak is volgens Kamermans dat door de overname in plaats van delen op te splitsen, de continuïteit van zorg beter gegarandeerd kan worden. "In dit scenario wordt iedereen overgenomen en dat betekent dat cliënten en medewerkers aan elkaar gebonden blijven en dat daarmee de vertrouwensrelatie - en dat is heel belangrijk - in stand blijft."

De kritiek van de inspectie is een klap in het gezicht van de Zeeuwse gemeenten, die Intervence te duur vinden, met te veel personeelswisselingen, maar Kamermans denkt dat deze overname ook financieel gezien voordelen biedt. "De reden dat Intervence het nu financieel niet redt is het kleine volume van de organisatie. Jeugdbescherming West is een grote organisatie met een groot volume, dus als onderdeel van die organisatie redden we het wél."

'Onze schouders eronder'

Kamermans benadrukt dat wat haar betreft de juiste procedures wel zijn gevolgd. "Je maakt een plan en legt dat voor aan de inspecties en die vellen een oordeel. Dan is het altijd een risico dat dit gebeurt. Dat is van tevoren altijd lastig in te schatten." Ze had deze plotwending dan ook niet aan zien komen. "Het is een onverwachte wending, maar wel een die perspectief biedt. Daarom gaan wij onze schouders eronder zetten om hier iets goeds van te maken."

