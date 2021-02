'Ruim kwart minder troep op de stranden wijst op schonere zee'

Afval op Zeeuwse stranden (foto: Beach Clean Up)

"We zijn er zeker nog niet", zei directeur Floris van Hest van Stichting De Noordzee vanmorgen in het radioprogramma Zeeland komt wakker. "Toch is het ook goed om bij het goede nieuws stil te blijven staan. Want een belangrijk onderdeel van het verminderen van afval is de bewustwording. En je ziet dat steeds meer mensen een schone Noordzee en een strand zonder afval willen."

Afgenomen met 27 procent

Wanneer 2001-2010 wordt vergeleken met 2011-2020 dan is de hoeveelheid afval die aanspoelt op de stranden volgens Stichting de Noordzee afgenomen met 27 procent. "We zien stabiel dalende trends. En dat komt met name door drie maatschappelijke veranderingen: een toename in bewustzijn, beleid als het verbod op plastic zakjes en statiegeld op flesjes en ook andere andere partijen zoals vissers zijn hard aan de bak om verbeteringen aan te brengen."

En dat is hard nodig, want de visserij levert een forse bijdrage aan het aangespoelde afval. "Wat we het meest vinden dat zijn stukjes vispluis, gevolgd door plastic doppen en plastic snoepverpakkingen. Maar daar staat tegenover dat we ballonnen, tot enkele jaren geleden een van de grootste boosdoeners als het om strandafval gaat, helemaal niet meer zien op de stranden."

Floris van Hest van Stichting De Noordzee over afname troep op het strand