Online-campagne voor Roze Zaterdag in Goes in aanloop naar raadsvergadering

In de video zijn verder te zien: Siemco Louwerse van het Watersnoodmuseum, Susan Matthijssen van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Goes, Ruurt van der Wel van de Ondernemers Organisatie Goes en voormalig Omroep Zeeland-coryfee Bob Lagaaij.

Meer acceptatie nodig

Ook is in de video jeugdverpleegdkundige Martin van der Hoek van de GGD Zeeland te zien. Hij legt uit waarom in zijn ogen meer acceptatie van LHBTI's nodig is. "Gemiddeld zitten er in iedere schoolklas één jongen en één meisje die homoseksueel zijn. En uit onderzoek blijkt dat zes op de tien van de jongens niet wil dat een homoseksuele jongen hem aanraakt. Vier op de tien willen niet eens naast een homoseksuele jongen zitten. En één op de vier sluit op voorhand al een vriendschap uit."

Volgens Van der Hoek heeft dat veel impact. "Hoe voelt dat als ouder als je weet: mijn kind heeft deze positie in de klas? Wij van de GGD Zeeland vinden het daarom belangrijk dat Zeeuwse gemeenten dit soort 'roze' evenementen stimuleren en ondersteunen."

'Maakt allemaal geen reet uit'

Danny Vera zegt in de video dat het niet uit zou moeten maken hoe je eruit ziet en op wie je valt. "Dat maakt allemaal geen reet uit. Laten we een beetje lief zijn voor elkaar!" In 2023 zou Goes de eerste stad in Zeeland zijn waar een Roze Zaterdag zou worden gehouden.

Eerdere editie van Roze Zaterdag in Amsterdam (foto: ANP)

Verschillende organisaties onderstrepen in de video dat het evenement Goes bovendien veel oplevert aan publiek dat naar Goes komt én aan gratis reclame voor de stad. En Lagaaij sluit de video af met de boodschap: "Zo'n feest zou niet nodig moeten zijn, maar dat is het wél! Om iedereen zichzelf te laten zijn. Kom op Goes, kom over de Ganzepoortbrug!"

Te duur

De gemeenteraad van Goes bespreekt volgende week of de gemeente geld uittrekt voor het evenement. Burgemeester en wethouders willen dat niet, omdat het evenement te veel geld zou kosten en te weinig op zou brengen. De makers van de video hopen dat de gemeenteraad het dagelijks gemeentebestuur terugfluit en dat daardoor het evenement in 2023 alsnog in Goes gehouden kan worden.

Lees ook: