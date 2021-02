Politie zoekt verder naar delen lichaam Ichelle

De vondst betekende een doorbraak in de zoektocht die in december begon. De politie vermoedt dat het lichaam van Ichelle niet sinds haar vermissing half december in het kanaal heeft gelegen. "We hebben het idee dat ze er enkele weken gelegen heeft, maar zeker niet al die tijd", zegt woordvoerder Alwin Don.

Belangrijke informatie in auto verdachte

Een 44-jarige vrouw uit Aardenburg zit vast op verdenking van moord op Ichelle. Haar advocaat laat weten dat ze de moord ontkent. De politie kwam de vindplaats op het spoor door belangrijke technische informatie uit de auto van de gearresteerde vrouw.

Specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen zoeken naar delen van het stoffelijk overschot. Dat gebeurt vanaf de boot, maar ook met duikers die het water doorzoeken, legt Don uit.

De politie maakte vanochtend bekend dat het stoffelijk overschot van Ichelle dat twee dagen geleden gevonden werd, niet compleet is. Volgens Don vragen mensen zich nu af waarom de politie vandaag op dezelfde plek aan het zoeken is. "We hebben ook gemerkt dat in de gemeenschap dit detail al bekend was, om die reden hebben we het gemeld."

(foto: HV Zeeland)

Op 14 december werd Ichelle voor het laatst gezien. In eerste instantie hield de politie nog de optie open dat ze vrijwillig was vertrokken, maar naar gelang de zoektocht naar Ichelle en het onderzoek naar haar verdwijnen vorderde, werd dat scenario steeds onwaarschijnlijker. De zoektocht naar Ichelle werd daardoor een zoektocht naar haar stoffelijk overschot.

Afscheid

De familie van Ichelle zegt pas te kunnen rusten als er op een normale manier afscheid kan worden genomen van hun Ichelle. Dat laat woordvoerder van de familie Lars Walder weten. De familie maakt nu een tijd door vol afschuw, ongeloof en schok.

