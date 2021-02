Vampire Boyfriend: horror met een plastic schedel

Wat is die band Vampire Boyfriend voor een gezelschap?

"We zijn een Rotterdams clubje met roots in Vlaanderen en Zeeland. We spelen liedjes die ik zelf heb geschreven. Heel zoet, om de luisteraar een positieve boodschap mee te geven. Maar dat gaat niet zonder het negatieve te erkennen, dus er zitten ook donkere thema's in.

"Blood, sex and satanic self-care rituals", en toch schrijf je erbij dat ook jonge kinderen het mooi vinden?

"Dat is misschien een beetje verkeerd geschreven. Ik bedoel dat ikzelf het als jong kind mooi had kunnen vinden. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in stoere vrouwen, bovennatuurlijke thema's, demomen, dus dat komt er allemaal in terug."

Wat is er zoal te zien in die livesessie van Vampire Boyfriend die nu online is gezet?

"We hebben er vooral thema's van horrorfilms in gestopt. We steken er ook een beetje de draak mee op een kinderlijke manier. Je hebt duistere dingen die heel serieus zijn, maar dit is als een schedeltje van plastic."

Vampire Boyfriend bestaat uit Janine van Osta, Sophie Reekers, Arno Geers en Mitchell Quitz. De sessie is opgenomen in Katzwijm Studios, Voorhout.

