Drones moeten helpen bij het opsporen van verstekelingen tussen de containers

Politiedrone - archief (foto: Omroep Zeeland)

"Dit is een van de innovatieve werkwijzen die we kunnen gebruiken om de controles nog effectiever te maken in onze strijd tegen mensensmokkel", zegt majoor Robert van Kapel tegen dagblad De Telegraaf. "Maar ook 'traditionele' methoden zoals de inzet van onze opsporingsambtenaren en de speurhond blijven belangrijk. Goede informatie is essentieel in het kat-en-muisspel met de mensensmokkelaars, die letterlijk en figuurlijk alle grenzen overschrijden."

'Verontrustend aantal'

In 2020 werden in Nederland bijna 450 illegale vreemdelingen opgepakt die via de vrachtwagen, ferry, vliegtuig of boot Engeland wilden bereiken. Dat is de helft minder vergeleken met vorig jaar, toen er nog 907 vreemdelingen werden opgespoord. "Minder dan voorgaande jaren, maar gezien de reisbeperkingen door corona nog een verontrustend aantal", zegt Van Kapel tegen De Telegraaf.