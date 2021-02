Centrum Seksueel Geweld bezorgd: 'Coronamaatregelen zorgen voor minder meldingen misbruik'

"Wij zijn ontzettend bezorgd", zegt Van der Hoop. "Wij weten niet wat er achter al die gesloten deuren gebeurt in Zeeland. En met de coronamaatregelen zijn die deuren alleen nog maar meer gesloten. We weten pas wanneer iemand misbruikt wordt op het moment dat hij of zij een melding heeft gedaan."

Daarom zijn de cijfers van 2020 volgens Van der Hoop misleidend: het misbruik of geweld is volgens het CSG niet afgenomen het afgelopen jaar, de verwachting is dat dit zelfs gestegen is. Zeeuwen hebben het alleen minder gemeld.

Coronamaatregelen

Van der Hoop geeft twee voorbeelden waarbij de coronamaatregelen een oorzaak zouden kunnen zijn van het lage meldingspercentage. ""Oorzaak één is: mensen zitten door de maatregelen hele dagen achter gesloten deuren en op elkaars lip. De één wordt mishandeld door de ander, maar krijgt, omdat ze zo op elkaars lip zitten, niet de kans en ruimte om de mishandeling te melden."

Spel over seksueel geweld (foto: Omroep Zeeland)

Van der Hoop ziet dit ook terug in de cijfers van het afgelopen jaar. "Toen we in het derde kwartaal, dat is de zomer, weer naar buiten mochten en de maatregelen werden versoepeld, kwamen er bij ons ook weer meer meldingen binnen van seksueel geweld. Zeeuwen hadden weer tijd voor zichzelf en de 'geweldpleger' was minder in de buurt waardoor ze hun kans weer konden pakken om een melding te maken."

De tweede oorzaak van het lage meldingsaantal tijdens corona in 2020 zou het volgende kunnen zijn: "Stel, je gaat naar een illegaal coronafeestje. Daar wordt een seksuele handeling gedaan waar jij het niet mee eens bent. Ik kan me voorstellen dat je dat niet durft te melden bij de politie omdat je bang bent voor een boete omdat je naar dat coronafeestje bent geweest."

Het is heel belangrijk om een melding te maken, als dit je is overkomen. Zeker nu je met de coronamaatregelen eigenlijk geen kant op kunt. "Veel mensen lopen trauma's op en wij willen iedereen helpen", legt Van der Hoop uit. Het CSG Zeeland probeert daarom nu slachtoffers op zo veel mogelijk manieren te bereiken.

'De drempel verlagen'

Het CSG is daarom steeds actiever op sociale media en zijn website. Dag en nacht is het centrum telefonisch en via de chatfunctie op de website te bereiken. Ook staan er op de website uitlegvideo's die worden verspreid via Instagram, LinkedIn en Facebook.

"We willen hiermee de drempel van het melden verlagen", vertelt Van der Hoop. "Seksueel geweld is al een onderwerp waar liever niet over gesproken wordt, dus we snappen dat het moeilijk is om dat taboe te doorbreken. We hebben gezien dat 50 procent van de mensen die misbruikt is, dit nog steeds niet heeft durven vertellen. Daar willen wij verandering in brengen, want we willen helpen en zeker in coronatijd waar alles al moeilijk is."