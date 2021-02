Van marktkraam tot een miljoenenbedrijf dankzij het kopen van één domeinnaam

Toen corona in maart in Nederland uitbrak, stroomden de bestellingen binnen. "Mensen wilden paracetamol, pijnstillers en handgel. We waren niet berekend op het enorme aantal bestellingen en onze toeleveranciers ook niet. Hierdoor liep het vast en konden we de klanten niet garanderen dat hun pakketje dat voor 21:30 uur besteld was, de volgende dag in huis zou zijn. Vanwege de hoeveelheid orders hebben wij ook niet iedereen kunnen inlichten over de vertraging", zegt Miranda. Al met al was het volgens haar een stressvolle periode.

Fysieke winkels

Miranda en Jacco hadden bij de oprichting van de webshop nooit durven dromen dat het zo'n succes zou worden. "Onze ambitie was om tien drogisterijen in Zeeland te openen. Dat zijn er uiteindelijk twee geworden waarvan nu alleen het filiaal in Goes nog geopend is. We merkten in de loop der jaren dat het consumentengedrag veranderde van winkelen naar online bestellen en daar speelden we op in", zegt Jacco.

Jacco en Miranda Luijk in het magazijn van hun bedrijf (foto: Omroep Zeeland)

Miranda had in eerste instantie moeite met het loslaten van de winkel. "Ik vind contact met de klant erg belangrijk, daar ben ik mee opgegroeid. Mijn ouders stonden op de markt waar ik als jong meisje hielp in de kraam. Uiteindelijk heb ik de drogisterijkraam overgenomen van een collega die op leeftijd was. Zo is het begonnen. Online is anoniem waarbij je weinig praat met klanten en dat vind ik jammer, maar inmiddels ben ik eraan gewend."

Verder groeien

Het bedrijf heeft 70.000 artikelen in het assortiment. Volgens Jacco een stuk meer dan een gemiddelde drogisterij. Die heeft een assortiement met ongeveer 15.000 producten. Toch is dat voor hem nog niet genoeg. "We willen dit jaar nog verder groeien en het assortiment uitbreiden. Op die manier hopen we het klantenbestand verder uit te breiden."