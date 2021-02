Dow zoekt naam voor verrassingslam: 'Ineens zag ik nummer elf'

Het verrassingslam en het moederschaap op het terrein bij Dow (foto: Dow Terneuzen)

Maar het begon met een vermist schaap, vertelde Staal vanmorgen in Zeeland wordt wakker. "Bij mijn wekelijks bezoek tellen we altijd de tien schapen en dan kijken we ook of ze er nog gezond uitzien. Maar dit keer telde ik er maar negen. Toen zag ik verderop na wat zoeken toch de nummer tien en ineens zag ik ook een lammetje, nummer élf!"

'Ook voor schaapsherder een verrassing'

Het verrassingslam kan niet bij Dow verwekt zijn, weet Staal. "We hebben alleen maar ooien, dus ze moet al drachtig zijn geweest toen ze hier kwam." De kersverse moeder was er nog niet lang. "Onlangs werd een ouder schaap vervangen door dit jongere dier. En ook de schaapsherder van wie de schapen zijn, wist niet dat ze op dat moment al drachtig was dus ook voor hem was het een verrassing!"

Volgens Staal is nog niet bekend of het een jongen of meisje is. Moeder en kind maken het volgens hem goed. En Dow is nu op zoek naar een naam voor het dier. "Het zou misschien leuk zijn als de luisteraars naar Omroep Zeeland een suggestie kunnen doen." Naamsuggesties doorgeven kan via de Facebookpagina van Dow Terneuzen.

Kraamnieuws op onze Dow Terneuzen site (we zoeken nog naar een naam) Remediation Manager Willem Staal brengt wekelijks... Posted by Dow Terneuzen on Wednesday, February 17, 2021

De schapen staan op het terrein uit veiligheidsoverwegingen. Aan de noordoostkant van het Dow-terrein in Terneuzen staan namelijk zo'n 240 populieren die het met dioxaan vervuilde grondwater op een natuurlijke manier saneren. Door de komst van de bomen, moest Dow vanwege de veiligheidseisen elke twee maanden het gras tussen de bomen maaien. "In plaats van het gras te maaien met machines, gingen we op zoek naar een duurzaam alternatief", vertelt Staal.

'Veilig en verantwoord'

Sinds april 2018 lopen er tien schapen op het terrein, en nu dus elf. Volgens Staal is dat overigens helemaal veilig. "Voordat we die schapen op het Dow-terrein toelieten, deden we twee jaar lang uitgebreid onderzoek. Onder andere om vast te stellen of het veilig en verantwoord is om ze op dit stuk land te laten grazen. Na twee jaar onderzoek konden we officieel groen licht geven."

Willem Staal over verrassingslam bij Dow in Terneuzen