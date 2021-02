'Fish Protector gaat veel vissenlevens redden'

De Fish Protector, waar Herder inmiddels octrooi voor heeft aangevraagd, werkt met lichtflitsen. Daardoor schrikken de vissen en vluchten ze weg. Het zou de vissterfte minstens met vijftien procent verlagen, blijkt uit recent onderzoek. In sommige gevallen zelfs met zestig procent, afhankelijk van de locatie.

Stroboscooplampen

Het systeem is bedacht en ontwikkeld door een klant van Herder, Gebr. Tolenaars uit Nieuwendijk. Dat bedrijf houdt al zestig jaar watergangen voor Waterschap Aa en Maas schoon en vindt het een uitdaging oplossingen te bedenken om flora en fauna zoveel mogelijk te beschermen. Bij de Fish Protector zijn vier stroboscooplampen bevestigd op de maaikorf.

Gebr. Tolenaars heeft een jaar lang getest met een prototype om te kijken of het systeem daadwerkelijk invloed had op de vissterfte. "Maar wij zijn geen bedrijf dat zo'n product kan maken voor de markt. En dat wilden we ook helemaal niet. We hebben gezocht naar een fabrikant en zijn met Herder in gesprek gegaan."

Het blijkt dat stroboscooplampen uitermate effectief zijn." Ronald Melse, Herder

Ronald Melse is bij Herder verantwoordelijk voor de productie van de Fish Protector. "Op zich is het gebruik van fel en onvoorspelbaar knipperend licht om vissen te verjagen niet nieuw. Deze manier wordt al toegepast op waterkrachtcentrales en bij gemalen. En het blijkt dat stroboscooplampen op een maaikorf uitermate effectief zijn. In zoet water zal het effect wel groter zijn dan in zout water. Dat heeft ermee te maken dat het aantal vissen in zoet water nu eenmaal hoger is."

Positieve bijdrage aan het milieu

Met de Fish Protector is het volgens Melse nu ook mogelijk om het beheer en onderhoud in sloten en watergangen beter op elkaar af te stemmen. "Ecologie wordt steeds belangrijker en wanneer je dan met behulp van de Fish Protector veel minder vissterfte hebt, dan lever je een positieve bijdrage aan het milieu."

De Fish Protector (foto: Herder)

Sportvisserij Nederland is al jaren bezig met het beschermen van flora en fauna in sloten en watergangen. Concrete cijfers over de schadelijke gevolgen door maaibeheer heeft de organisatie niet, wel is er in de loop van de jaren veel informatie verzameld over de schadelijke gevolgen van het gebruik van maaikorven.

Niet alles maaien

In ondiepe wateren zorgt het maaien niet alleen voor directe schade aan planten en sterfte van vissen. Vaak treedt er ook langdurige daling van het zuurstofgehalte op met nog meer sterfte tot gevolg. Sportvisserij Nederland adviseert daarom om niet alle vegetatie te maaien. In het voorjaar moet minstens twintig procent van alle onderwaterplanten blijven staan en in het najaar moet zo'n dertig procent van de rietkraag intact blijven.

De Fish Protector (foto: Herder)

Volgens Melse zijn de reacties die ze krijgen erg positief. Met name de waterschappen zijn erg benieuwd naar het systeem en willen op korte termijn in gesprek met Herder. "Ook aannemers die al gebruikmaken van een maaikorf zijn positief over deze nieuwe ontwikkeling Zij geven aan dat ze op deze manier hun dienstverlening richting opdrachtgevers kunnen verbeteren."