Vasten kan op meer dan één manier, 'Eigenlijk is deze coronasituatie een vorm van vasten'

Veertig dagen lang niet op sociale media kijken is ook een vorm van vasten, zegt pastoraal medewerker Wiel Hacking (foto: ANP)

Volgens pastoraal medewerker Wiel Hacking van de Pater Damiaanparochie gebeurt dat wel degelijk, maar niet altijd op de manier waarom je wellicht zou denken. "Bij vasten gaat het erom dat je jezelf bepaalde zaken ontzegt die je de rest van het jaar wel gewend bent. Dan wordt je gedwongen om na te denken over waar het écht over gaat in het leven. Vasten gebruik je dus om door te dringen tot de kern", zei Hacking vanmiddag in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer.

'Geen sociale media is ook vasten'

Er zijn volgens Hacking tal van verschillende manieren om dat vasten vorm te geven. "Zo ga ik mijn eigen Facebookpagina gedurende die veertig dagen niet meer bezoeken. De Facebookpagina die ik voor mijn werk gebruik daar kijk wel nog op, maar verder maak ik dus geen gebruik van sociale media. Dat is ook vasten. En anderen vasten door bijvoorbeeld snoep of alcohol te laten staan."

Hoeveel mensen nog echt traditioneel vasten in de zin van niet eten dat weet Hacking niet. "Daar heb ik geen scherp beeld van." Dat komt volgens Hacking ook ten dele doordat niet iedereen eraan meedoet. "Vasten komt het meeste tot zijn recht als het echt een sociaal gebeuren is, als iedereen het doet. Zoals in islamitische landen met de ramadan. In deze tijd missen wij dat sociale aspect. Daardoor heb je ook veel minder zicht op wie wat doet en op welke manier."

'Grote behoefte aan sociale contacten'

De pastoraal medewerker merkt wel dat meer mensen behoefte hebben aan de troost die kan uitgaan van deze en andere rituelen. "De hele coronaperiode hebben we moeten omgaan met dat we minder kunnen dan we willen. Je merkt dat veel mensen grote behoefte hebben aan sociale contacten. Dat dat niet kan, zit veel mensen dwars."

Als voorbeeld noemt hij ook het askruisje. Dat moet sowieso anders dan andere jaren, omdat fysiek contact niet is toegestaan. Daarom wordt de as van een afstandje opgestrooid. "Dat heeft ook wel iets, dat gebaar", vindt Hacking.

'Hele coronaperiode soort vastentijd'

Maar door het maximum van dertig mensen per viering, werden er dit jaar minder askruisjes uitgedeeld dan andere jaren. "Daardoor komt helaas niet iedereen aan de beurt die dat zou willen. Je zou het liefste willen dat het allemaal wél kon, maar de omstandigheden zijn zo dat het niet kan dus doen we wat we kunnen. In die zin is de hele coronaperiode een soort vastentijd, een tijd van omgaan met beperking en daardoor ook van bezinning."

Wiel Hacking en Jeanine Dekker in Zeeuwse Kamer over vastentijd

Vasten is overigens niet een uitsluitend religieus fenomeen. Met bijvoorbeeld de lijnmethode intermittent fasting en het niet drinken van alcohol tijdens dry januari vasten steeds meer mensen ook om andere redenen. "Je ziet dat het vasten ook buiten de kerk veel meer beoefend wordt", zegt Jeanine Dekker, adviseur Volkscultuur van Erfgoed Zeeland in de Zeeuwse Kamer.

Meer behoefte aan rituelen en tradities

Dekker merkt dat er in deze coronaperiode meer behoefte is aan rituelen en tradities. "Waarbij rituelen een zingevend aspect hebben, en dus meestal religieus van aard zijn. Maar traditie is algemeen, dat kan van alles zijn zoals de Straô die we nu moeten missen. Of carnaval en Valentijnsdag, maar ook het schaatsen op natuurijs is een traditie."

Juist doordat veel van die tradities nu niet kunnen plaatsvinden zoals we dat gewend zijn, worden ze volgens Dekker extra gemist. "Het gemis maakt duidelijk hoe belangrijk zulke tradities zijn voor veel mensen. Tradities hebben ook een sociaal aspect, mensen voelen zich verbonden met elkaar. Dat wordt heel erg gemist in deze tijd omdat je elkaar niet op kunt zoeken."

'Verbondenheid is een primaire menselijke behoefte'

Want die verbondenheid heeft iedereen nodig, denkt Dekker. "Je verbonden voelen met andere mensen, voelen dat je niet alleen bent maar onderdeel van een gemeenschap, waar je je identiteit uit haalt, dat is echt een primaire menselijke behoefte."

Je ziet dan ook dat er creatief gezocht wordt naar het laten doorgaan van tradities, ondanks de coronasituatie. "Bij heel veel tradities wordt gezocht naar een coronaproof manier om het door te laten gaan en dat vind ik heel interessant, omdat bepaalde elementen die nu noodgedwongen anders zijn ingericht ook de komende jaren mogelijk worden voortgezet als corona voorbij is."

Een blijvertje

Ook zij noemt als voorbeeld het as op afstand opstrooien in plaats van aanbrengen met een vinger, zoals andere jaren gebruikelijk was. Dat is wat Hacking betreft wel een blijvertje. "Als dat erin blijft, zou wat mij betreft prima zijn." Verder ziet hij ook een blijvende rol weggelegd voor videobellen. "Het overleg via de digitale snelweg daarbij ontbreekt wel wat als het gaan om het zien van elkaars lichaamstaal en het vergt wat meer concentratie, maar als je daarmee het reizen en afstanden overbruggen vermindert, wat soms best milieubelastend kan zijn, dan lijkt mij dat een positieve ontwikkeling."

Tradities zijn volgens Dekker dan ook altijd en voortdurend aan verandering onderhevig. "Traditie is altijd in beweging, anders stolt het en verliest het zijn betekenis. Dat gebeurt soms met wat meer protest, zoals bij het Sinterklaasfeest, maar die dynamiek van verandering is belangrijk. Als tradities verstarren dan verliezen ze hun karakter en sterven ze uit."