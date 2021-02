Toename aantal coronabesmettingen in verzorgingshuizen

De afgelopen week telden de verpleeghuizen meer nieuwe coronabesmettingen dan de week ervoor (foto: ANP, bewerkt)

Volgens de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn clusters van besmettingen op Noord-Beveland en in Vlissingen, Goes en Sluis de oorzaak van de stijging. "Ondanks alle maatregelen blijft het moeilijk om besmettingen te voorkomen. We blijven natuurlijk onze uiterste best doen", zegt woordvoerder Angela Bras.

De verwachting is dat het aantal besmettingen alleen kan dalen wanneer alle cliënten en medewerkers gevaccineerd zijn. "De bezorgdheid om de meer besmettelijke Britse variant is reëel. We zien erg uit naar het moment dat alle cliënten en medewerkers gevaccineerd zijn."

De afgelopen tijd zijn negen cliënten uit Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen hersteld van het virus.

Meeste besmettingen in Vlissingen

Veruit de meeste nieuwe besmettingen komen uit de gemeente Vlissingen. Daar werd bij 23 bewoners van verpleeghuizen het coronavirus vastgesteld. In Vlissingen werden ook de meeste nieuwe overlijdens gemeld, drie. Ook Noord-Beveland draagt met elf besmettingen bij aan de stijging. Het zijn de eerste gevallen van corona in verpleeghuizen op Noord-Beveland, sinds de cijfers vanaf 1 oktober worden bijgehouden. De andere besmettingen komen uit de gemeente Goes (vier) en Sluis (ook vier).