Misbruikt in coronatijd: 'Misbruik melden is niet iets wat je makkelijk doet'

"Afgelopen zomer ben ik in een situatie beland waar iemand zwaar over mijn grenzen is gegaan", vertelt Eva. "Diegene heeft me aangeraakt tegen mijn wil in en dat is echt niet oké." Eva verstarde toen het gebeurde en kon niet bewegen of om hulp roepen. "Ik weet nog goed dat ik hem aankeek en dat er een enorme rilling door mijn lichaam heenging. Ik voelde me heel boos en vooral ook heel bang. Het eerste wat ik dacht was: ik wil hier weg! Maar ik kon niet bewegen."

Misbruik melden

Eva verbleef afgelopen zomer in een caravan op een camping in Zeeland. Haar familie woont in de Randstad en ze had alleen een vriendin om op terug te vallen. "Ik heb natuurlijk die vriendin gelijk gebeld en die kwam er dan ook meteen aan", vertelt Eva. "Mijn moeder is vrijwel gelijk in de auto gestapt, maar dat duurde even voor ze hier aankwam." Ook belde Eva de politie.

Je denkt toch: stel ik me niet aan? Heb ik wel zelf duidelijk mijn grenzen aangegeven? Deed ik iets provocerends?" Eva over seksueel misbruik

"Ik weet goed dat ik de melding maakte, dat ik opbelde en dat de politie vroeg waar ik was", legt ze uit. Op dat moment zat Eva nog steeds in haar caravan, in het donker. "Ik keek steeds door het raampje van de caravan, totdat ik de lampen van de politie zag. Ondertussen dacht ik alleen maar: oh, straks komt 'ie terug. Wat gaat er gebeuren? Gaat 'ie het nog verder proberen? Ik was zo onzeker en zo bang en dat ben ik eigenlijk nog steeds. Mentaal heeft het zo veel impact gehad."

Niet makkelijk

Volgens Eva is het melden van misbruik niet makkelijk "Je moet je gevoel serieus kunnen nemen", vertelt ze. "Dat duurde bij mij ook wel even. Je denkt toch: stel ik me niet aan? Heb ik wel zelf duidelijk mijn grenzen aangegeven? Deed ik iets provocerends?" Daarnaast was Eva ook bang dat de man die haar aangeraakt had, nog in de buurt was. "Je telefoon oppakken en de politie bellen is dan een grote stap." Ze kan zich dan ook deels inbeelden hoe moeilijk het moet zijn voor mensen die met seksueel misbruik te maken hebben door iemand die door coronaregels altijd in de buurt is.

Eva wil anoniem haar verhaal over seksueel misbruik vertellen (foto: Omroep Zeeland)

"Het voelt heel verdrietig als ik eraan denk dat mensen in dezelfde situatie zitten als ik toen zat en het niet durven melden", zegt Eva. "Ik hoop dat deze mensen zichzelf serieus gaan nemen. Dat hij of zij in ieder geval naar iemand toegaat of kan gaan bij wie hij of zij zich vertrouwd voelt. Zodat die persoon zijn of haar verhaal kwijt kan en misschien uiteindelijk wel de stap kan zetten om een melding te maken."

Om een melding te maken van seksueel overschrijdend gedrag of misbruik, kunt je terecht op www.centrumseksueelgeweld.nl. Melden kan via de chatfunctie of het telefoonnummer: 0800-0188.

Lees ook: