Loting voor nieuwbouwkavel moet opnieuw: 'Ik heb mijn huis al verkocht'

Op deze plek moet de nieuwbouwwijk komen (foto: Omroep Zeeland)

Kees (die niet met zijn achternaam in dit artikel genoemd wil worden) maakt zich grote zorgen. "Ik heb drie kinderen, ik zit gewoon met een groot probleem. En wie draait op voor de kosten die ik al gemaakt voor tekeningen en architecten? Sommige mensen zeggen: 'Dat is toch lomp, dat je dan je huis al verkoopt?' Maar ik was nummer vier! Je verwacht toch niet dat er daarna gezegd wordt: we gaan de loting opnieuw doen."

Zover was Hans Ruissen, die in de loting nummer drie te pakken had, nog niet. Maar ook hij is teleurgesteld. "Ik lootte voor de derde keer mee. De eerste Steehof heb ik meegedaan, vijftien jaar geleden. De tweede keer, een jaar of zes geleden. Nou val ik eindelijk in de prijzen..." Hij verbetert zichzelf: "Viel ik in de prijzen... Moet ik weer de tombola in. Ik ben pissed off."

Als het aan Ruissen en de andere ingelote mensen ligt - twaalf van de twintig hebben zich inmiddels verenigd - komt het zover niet. "Ik wil het juridisch laten toetsen of dit zomaar kan. Het wordt eenzijdig opgelegd door een domme fout van de gemeente, zo ga je niet met je burgers om."

Gemeente biedt excuus aan voor 'knullige' fout "Dit had absoluut niet mogen gebeuren", zei wethouder Maarten Both van de gemeente Reimerswaal gisteren. Hij noemt de fout, die maandagmiddag aan het licht kwam, 'knullig'. De gemeente heeft zijn excuses aangeboden aan de betrokkenen. Volgens de wethouder kon de gemeente niet anders dan de loting ongeldig verklaren. "We moeten zorgen dat iedereen die zich rechtmatig ingeschreven heeft, dezelfde kansen krijgt. Twee mensen hebben nu geen kans gekregen en dus gaan we opnieuw loten."

Beide mannen zien een nieuwe loting niet zitten. "Ik heb de gemeente al een voorstel gedaan: kan je niet een wat groter kavel door de helft doen", zegt Kees. Ook Ruissen vindt dat de gemeente een andere oplossing moet bedenken voor de mensen die door de fout niet hebben meegeloot. "Ik denk dat ze die op een andere manier kunnen compenseren."

Ze laten het er dan ook niet zomaar bij zitten. Ruissen: "Ik ben teleurgesteld, voel onmacht, woede... Maar we gaan kijken of we er nog iets aan kunnen doen. Zo strijdlustig zijn we dan wel."

Lees ook: