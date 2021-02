Zeeuwse gemeenten over rapport Intervence: 'Frustrerend dat Den Haag er anders over denkt'

Pand Intervence in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Minister Dekker schreef dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat het door de Zeeuwse gemeenten gekozen plan onvoldoende concreet, realistisch en volledig is. Ook zouden er risico's voor de kinderen en het personeel aan kleven. Dat schreef hij op basis van een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Jeugdautoriteit (JA). Zij gaven het plan feitelijk een dikke onvoldoende.

"We hebben veel werk in het plan gestoken. Helaas is het ons niet gegund om er een definitief plan van te maken", zegt Werkman. De inspecties en Jeugdautoriteit hebben er geen vertrouwen in dat het plan op korte termijn tot een concreet en goed voorstel kan worden uitgewerkt. Daarmee is de zorg voor de betrokken kinderen en gezinnen onvoldoende verzekerd, stellen de organisaties. "Den Haag denkt er anders over, dat is soms frustrerend."

De afgelopen dagen hebben de Zeeuwse gemeenten veel met Den Haag vergaderd. "We gaan nu terug naar de tekentafel en gebruiken de inzichten die we de afgelopen periode hebben gekregen." Een serieuze overnamekandidaat is Jeugdbescherming West, een organisatie uit Den Haag. Die organisatie was al eerder in beeld, maar viel volgens de gemeentes af omdat de eisen van de Haagse organisatie te hoog zouden zijn.

Reactie van Jack Werkman op vernietigend rapport uit Den Haag

