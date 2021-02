Na poffertjes verovert Glenn Mexico nu met soesjes

Glenn vanuit Mexico (foto: Omroep Zeeland)

"Sinds vorige week vrijdag zijn ze te koop. Mensen hebben ze meteen besteld voor zaterdag en zondag, dus het was een succes te noemen." Toch krijgen de soesjes geen vaste plek op de menukaart van de foodtruck die Glenn uitbaat. "Er zit veel werk in, dat is de reden."

Over gebrek aan werk in coronatijd heeft Glenn niets te klagen gehad. "De horeca is hier open, weliswaar met maatregelen. Het is een drukke tijd geweest, daarom gaan we er binnenkort even uit." Waar Glenn met zijn Mexicaanse vriendin heengaat, is nog onbekend. Ze kiezen een plek ten zuiden van Mexico-Stad.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Glenn van Damme uit Aardenburg ging ooit naar Mexico als startpunt voor een flinke reis. Tweeëneenhalf jaar later is hij nog steeds in het land: samen met zijn Mexicaanse vriendin verkoopt hij met de foodtruck La Pofferia poffertjes in Mexico-Stad. En sinds kort staan er ook Vlaamse frieten op het menu. Het was de bedoeling om zijn poffertjes aan de man te brengen op grote festivals in Mexico, maar corona gooide roet in het eten van dat plan. Luister hieronder het gesprek met Glenn van Damme terug:

Glenn wil even bijkomen van Valentijnsdag