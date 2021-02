Weerschommeling leidt tot vliegjesplaag op je planten: Zo los je het op!

Wat zijn rouwvliegjes precies?

Rouwvliegjes worden vaak verward met fruitvliegjes, maar de rouwvlieg is toch echt een ander beestje. De rouwvlieg staat ook wel bekend als de varenrouwmug en is dus eigenlijk een kleine mug. Deze vliegjes leven het liefst op levende of dode planten. Een ander opvallend detail is dat de rouwvlieg slechts twee dagen leeft, maar zich wel bijzonder snel kan voortplanten. Dit zorgt ervoor dat een plaag in stand blijft, ondanks de korte levensduur van het beestje zelf.

Waar komen die rouwvliegjes opeens vandaan?

Om die vraag te beantwoorden gingen we langs bij Femke Vos de Wael van plantenwinkel Plantaardig in Middelburg. Rouwvliegjes gedijen goed bij temperatuurwisselingen: "Nu het zo koud is geweest en we weer op weg gaan naar warmer weer, komen de vliegjes tot leven en gaan ze op zoek naar een plek waar ze kunnen wonen. Dat doen ze graag in de potgrond van onze kamerplanten. Ze vinden het heerlijk wanneer die potgrond dan ook nog erg vochtig is. In die potgrond leggen ze eitjes waardoor ze in grote getalen komen."

Rouwvliegjes? Probeer een laagje zand op de aarde van je kamerplanten! (foto: Omroep Zeeland)

Zijn rouwvliegjes schadelijk voor mijn planten?

De rouwvliegjes kunnen gelukkig geen kwaad. "Ze tasten de planten niet aan, ze vinden het alleen fijn om in de potgrond van planten te zitten", legt Vos de Wael uit. Dat neemt echter niet weg dat de vliegjes niet bepaald prettig zijn voor de planteneigenaar.

Ik vind rouwvliegjes heel irritant. Hoe krijg ik ze weg?

De oplossing om van de vliegjes af te komen is tweeledig: "Je moet er natuurlijk voor zorgen dat je je planten niet te veel water geeft. Ook is het verstandig om een laagje van ongeveer een centimeter brekerzand op de potgrond te strooien. Dit zand heeft de juiste dichtheid waardoor de vliegjes niet meer naar de potgrond kunnen kruipen, maar de plant nog wel goed kan blijven leven.