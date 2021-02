Kappers zetten massaal het licht aan: 'Het water staat tot aan de lippen'

Margriet van der Bijl samen met haar personeel (foto: Omroep Zeeland)

Ook Margriet van der Bijl van kapsalon 'de Kapper' in Middelburg deed mee. Tussen 18.00 en 20.00 uur kwam ze samen met personeel naar de kapsalon om het licht aan te zetten. "We willen Nederland laten weten dat we maar amper worden gecompenseerd, al doet de overheid of dit wel zo is. Sinds half december heb ik geen inkomsten en alle kosten lopen gewoon door."

Van der Bijl krijgt niks, omdat de kapsalons het laatste kwartaal van 2020 grotendeels open waren. Compensatie van het eerste kwartaal kan pas sinds deze week worden aangevraagd, maar dat kan nog weken duren. "Het is ook niet toereikend, want iedere cent die we nu verdienen met bijvoorbeeld verf die mensen thuis kunnen gebruiken, gaat er straks ook weer af."

'We kunnen gewoon open'

De spaarrekening en geld voor het pensioen vliegen erdoorheen. "We moeten echt snel open en het kan ook. Het protocol vanuit de branche is goed en er zijn amper besmettingen geweest toen we wel open waren."

Toch ziet ze veel mensen op straat die wel gekapt zijn. Dat maakt Margriet van der Bijl boos. "Ik heb er wel eens over nagedacht om het doen, maar je kan het niet maken. Het is heel frustrerend om al die geknipte mensen te zien."

Volgens demissionair premier Mark Rutte dreigen de maatregelen ook begin maart te worden gehandhaafd. "Het is verschrikkelijk," zegt Van der Bijl. "En onbegrijpelijk, maar mij krijgen ze er niet onder. Daar ga ik alles voor doen. Al houdt het ergens een keer op."

