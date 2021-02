Goedemorgen. Weer resten lichaam gevonden, brand in landbouwschuur en vliegjesplaag

Gisterochtend maakte de politie bekend dat het stoffelijk overschot van Ichelle van de Velde, dat dinsdag in een kanaal in de buurt van Sluis werd gevonden, niet compleet was. Daarom is opnieuw met duikers en boten gezocht. De politie vermoedt dat het lichaam van Ichelle niet sinds haar vermissing half december in het kanaal heeft gelegen. Ze zou maar enkele weken in het kanaal hebben gelegen. Waar ze daarvoor was, wordt nu onderzocht.

Brand in schuur bij 's-Heer Abtskerke (foto: HV Zeeland)

In een landbouwschuur in het buitengebied van 's-Heer Abtskerke heeft gisteravond brand gewoed. Rond 19.15 uur ontstond brand in het dak van de schuur. Er waren geen mensen en dieren in de schuur aanwezig. Wel stonden er meerdere landbouwvoertuigen.

De brandweer had het vuur na een klein uur onder controle.

Femke Vos de Wael geeft tips tegen rouwvliegjes (foto: Omroep Zeeland)

In huishoudens van plantenliefhebbers is het een ongekende irritatie: kleine zwarte vliegjes die over je planten kruipen. Het begint met één onschuldig beestje, maar escaleert al gauw tot een plaag. Deze zogeheten 'rouwvliegjes' zoeken maar wat graag onze kamerplanten én irritatiezone op. Maar zijn deze vliegjes eigenlijk schadelijk? En nog belangrijker: hoe kom je er vanaf? Hier geven we het antwoord.

Margriet van der Bijl samen met haar personeel (foto: Omroep Zeeland)

Kappers hebben gisteravond massaal het licht aangedaan. Al maanden zijn de deuren dicht en de financiële steun is voor veel kapsalons niet voldoende. Met de landelijke actie #lichtvoordathetuitgaat strijden de kappers gezamenlijk voor de heropening van hun bedrijven, want bij velen staat het water tot aan de lippen.

Ook Margriet van der Bijl van kapsalon De Kapper in Middelburg deed mee. "We willen Nederland laten weten dat we maar amper worden gecompenseerd, al doet de overheid of dit wel zo is. Sinds half december heb ik geen inkomsten en alle kosten lopen gewoon door."

Schapen in de zon (foto: Adrie Gideonse)

Het weer:

De dag begint helder en koud, met vanmorgen temperaturen van rond de 3 graden, aan de grond is het dicht bij het vriespunt. Vanmiddag volgt wat sluierbewolking, maar er blijft vrij veel zon. Het wordt niet warmer dan 10 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dit weekend is het vrij zonnig en het wordt heel zacht. Morgen wordt het 11 tot 15 graden en zondagmiddag is het rond de 15 graden. Wel is het aan de waterkant bij een zuidenwind iets koeler.