'Hoerenjong' de grond in als startsein bouw sportcomplex Kapelle

In plaats van 'de eerste paal' die werd geslagen is er een 'hoerenjong' de grond in gegaan. "Die paal is nog onderweg vanuit Kamperland en uiteindelijk hebben we iets anders bedacht", vertelt wethouder sport Jon Herselman lachend. En dus nam de wethouder plaats in de kraan om vervolgens met veel kabaal zo'n 'hoerenjong' de grond in te slaan.

Een hoerenjong, (beton)opzetter of oplanger is een betonnen hulpstuk dat bovenop heipalen is geplaatst en bedoeld is als tijdelijk dan wel permanent verlengstuk. Betonopzetters hebben gewoonlijk een lengte van één tot drie meter.

De wethouder is apetrots dat de bouw nu echt van start kan gaan nadat er al een lange weg is afgelegd. "Het is een memorabel moment voor de gemeente Kapelle. Met vijftien miljoen euro is het de grootste investering ooit in de geschiedenis van de gemeente. Het is een investering in je samenleving en in je maatschappij voor jong en oud."

De eerste 'paal' die geslagen is voor het nieuwe sportcomplex in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

De wethouder herinnert zich de bouw van de oude sporthal en het zwembad begin jaren 80 nog als de dag van gisteren. "Dat is ruim veertig jaar geleden. Toen was ik twaalf en weet nog dat we voor het eerst konden sporten in de nieuwe hal en het moment dat we voor het eerst konden zwemmen in het nieuwe binnen -en buitenbad. Daar heb ik als kind gretig gebruik van gemaakt."

'Ook een toekomst na corona'

Het bouwtraject van het nieuwe complex is ruim een jaar. De wethouder heeft er het volste vertrouwen in dat het project geen vertraging zal oplopen vanwege corona of dat de investering niet rendabel is vanwege het virus. "Er is ook een toekomst na corona en die toekomst komt er ook voor het nieuwe sportcentrum."

