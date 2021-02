Een saai bouwjaar voor de Nieuwe Sluis? Wacht maar...

Het zijn voornamelijk betonwerkzaamheden die deze maanden op de planning staan. In de bouwkuipen van de sluishoofden, waar straks de schepen de sluis in- en uitvaren, worden deurkassen, een brugkelder en een nivelleersysteem gebouwd.

Secuur klusje

De werkzaamheden zijn voor omstanders bijna niet zichtbaar, waardoor het lijkt alsof er niet veel gebeurt. Maar dat is volgens omgevingsmanager Harm Verbeek alles behalve het geval. Het betonwerk is namelijk een heel secuur klusje. "Er moet een enorme berg beton worden gestort, dat gooi je niet zomaar ergens neer. Dat gaat allemaal in kleine stukjes."

Wat staat er in 2021 op de planning? Betonwerkzaamheden aan de sluishoofden.

Eind februari is de Goessekade gereed. Hier komen meer ligplaatsen voor de scheepvaart. De kade is al in gebruik, maar de komende weken wordt de laatste hand aan de afmeerpalen en bodembescherming gelegd.

Ook wordt er nog volop gewerkt aan de dienstenhaven. Die wordt straks gebruikt voor maritieme dienstverleners die een directe connectie hebben met het sluizencomplex van Terneuzen. Ook komt hier een nieuw gebouw dat onderdak biedt aan onder meer de Koninklijke Marechaussee.

Een deel van het Kopje van Kanada verdwijnt. Dat is nodig om de invaart voor schepen te vergroten die de Nieuwe Sluis straks willen binnenvaren.

De sluisdeuren en -bruggen komen, naar verwachting deze zomer, naar Terneuzen vanuit China.

Ook de sloop van de Middensluis begint eind dit jaar.

Dat het lijkt alsof er niet veel gebeurt, heeft er ook mee te maken dat de bouwputten nog diep zijn. Later in het jaar wordt er hoger gebouwd en is er meer te zien. De werkzaamheden in de sluishoofden gaan door tot in 2022.

Meer arbeiders

Voor al dat werk in de put zijn extra arbeiders nodig. Maar door corona worden er minder mensen ingezet. Verbeek: "Momenteel zijn 42 betonvlechters aan het werk. Op het hoogtepunt kunnen dat er zestig zijn. Eigenlijk zouden we opschalen tot honderd medewerkers, maar dat kan vanwege de coronamaatregelen niet." Toch loopt het werk volgens hem geen vertraging op.

Werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Maar is er dan helemaal niets om naar uit te kijken in 2021? Jawel, hoor. Er wordt reikhalzend uitgekeken naar een nieuwe mijlpaal. En die gaat er zeker komen in 2021: de aankomst van de deuren en bruggen uit China.

Een feestje waard

Een precieze datum is nog niet geprikt, aldus de omgevingsmanager. "De aankomst is natuurlijk wel een feestje waard, maar hoe dat feestje eruit komt te zien, is nog maar de vraag. Maar 2021 een saai jaar? Ik dacht het niet!"

