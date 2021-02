'Rooskleurige toekomst voor Zeeland dankzij Green Deal, maar die komt er niet vanzelf'

Windpark Borsele 1 & 2 vanuit de lucht (foto: Ørsted)

Vooraf was Samsom vanuit Brussel te gast in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer. "Die Green Deal is een plan om de toekomst voor volgende generaties veilig te stellen, als je het heel simpel samenvat", legt Samsom uit. Daarin komen in grote lijnen drie doelen samen.

Klimaatneutraal in 2050

Het eerste doel is het tegengaan van klimaatverandering. "In lijn van het akkoord van Parijs moeten we de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad zien te houden. Daarvoor moeten we klimaatneutraal zijn in 2050, terwijl we nu nog miljarden kilo's per dag uitstoten."

Doel twee is volgens Samsom zo mogelijk belangrijker: het behouden van biodiversiteit. "We moeten het verlies in biodiversiteit zien te stoppen. Het is wel een beetje appels en peren vergelijken, maar dat is misschien nog wel een grotere bedreiging dan klimaatverandering."

'We hebben al genoeg vervuild'

Het derde doel is het stoppen van vervuiling. "We moeten stoppen met het verder vervuilen van lucht, water en bodem. Dat hebben we al genoeg gedaan in voorgaande jaren en daar moet nu een einde aan komen. De Green Deal is die drie grote doelen in één plan samengevat."

En dat is nodig zegt Samsom. "Vroeger werd meestal met allerlei losse plannen gewerkt, voor bijvoorbeeld vervoer, industrie of landbouw. Maar binnen een ecosysteem hangt alles samen, dus het heeft niet zoveel zin om los van elkaar dingen te doen, dat kan alleen in samenhang. Dit is de eerste serieuze poging om dit alles in één groot plan samen te vatten."

Samsom in Zeeuwse Kamer over European Green Deal

Volgens Samsom is de Green Deal door de coronacrisis en de noodzaak om van deze crisis te herstellen nóg prominenter op de agenda gekomen. "Want als je toch je economie opnieuw op moet bouwen dan is het logisch dat je dat ook meteen op een groene manier doet en dat je niet eerst de oude economie gaat opbouwen om die daarna nog te vergroenen."

Europa is eigenlijk te klein

Bovendien moet dat op Europees niveau gebeuren, volgens Samsom. "Zoiets kán ook alleen effectief gedaan worden op Europese schaal, want dat soort problemen houden zich niet aan landsgrenzen." Sterker nog: eigenlijk is zelfs Europa te klein. "Het is onderdeel van de Green Deal om ook de rest van wereld mee te nemen op deze reis naar een duurzame toekomst en het is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het plan. Want Europa stoot tien procent van de CO2 van de hele wereld uit dus als je alleen dat aanpakt dan heeft de aarde daar niet eens zo heel erg veel aan."

Daarom is het cruciaal dat niet alleen Europa de uitstoot van broeikasgassen aanpakt. "Maar het meenemen van de rest van de wereld leek nog niet zo lang geleden een onmogelijke opdracht. Chinezen waren kolencentrales aan het bouwen alsof er geen morgen bestond en ook Trump had bijvoorbeeld een andere agenda, als ik het genuanceerd mag uitdrukken."

'Reden voor optimisme'

Maar daar is volgens Samsom mede dankzij het voorbeeld van de Green Deal verandering in gekomen. "Er is in een jaar tijd veel veranderd. China is een andere weg ingeslagen: dat praat nu ook over klimaatneutraal worden halverwege deze eeuw. Maar het geldt ook voor andere grote economieën, zoals Japan, Zuid-Korea en Zuid-Afrika. Maar ook in Amerika is er een totaal andere wind gaan waaien sinds er een andere president is verkozen. Dus we zitten met al deze grote economische blokken al ongeveer op dezelfde lijn. We zijn er absoluut nog niet, maar dit is voor mij zeer zeker reden voor optimisme."

Wanneer dan het perspectief verlegd wordt naar Zeeland dan zullen tot nu toe weinig Zeeuwen tijdens een argeloze wandeling iets merken van dat tweede probleem: die teruggang in biodiversiteit. Toch is dat een probleem dat ook hier speelt, zegt Samsom. "Zeeland is een mooie groene oase en geniet daar ook vooral van, maar zelfs in Zeeland is dit reden tot zorg."

'Fundamentele verstoring'

"Het gaat om een gigantische afname in het aantal insecten en in het bijzonder de bijen die alle planten bevruchten. Als daar een fundamentele verstoring in komt dan hebben we een groot probleem", betoogt de politicus. "Dat zie je ook in onze oceanen als het gaat om koraalriffen als die verbleken en afsterven, dan heeft het hele ecosysteem een enorm probleem."

De afname in biodiversiteit heeft via de bijen een groot effect op de bestuiving van planten (foto: Omroep Zeeland)

De terugloop van biodiversiteit gebeurt volgens Samsom wereldwijd op enorme schaal. "We bevinden ons nu letterlijk in de zesde massa-uitsterving in de geschiedenis van de planeet. En bij de eerste vijf kon je nog vulkanen en meteorietinslagen de schuld geven maar deze is echt van ons, deze doen we helemaal zelf. Maar dat bekent ook dat we deze ook zelf kunnen stoppen."

Meer waardering, minder pesticiden en kunstmest

Ook over het hoe heeft Samsom wel ideeën. "We moeten onze natuur meer gaan waarderen en beschermen. We moeten afscheid nemen van pesticide en overmatig gebruik van kunstmest, zodat onze planeet ook voor onze toekomstige generaties nog leefbaar is."

De Zeeuwse industrie is volgens Samsom daarin ook een belangrijk speerpunt van de plannen. "Dat is een essentieel onderdeel van de Green Deal want juist daar moet het gaan gebeuren als het gaat om grondstoffen en energie. Dat is waar de Green Deal moet gaan slagen."

'Producten hard nodig'

Want zomaar stoppen met die industrie heeft volgens Samsom geen zin. "We hebben de producten die deze bedrijven produceren nog hard nodig. Daarom moeten we dat energiecluster van Zeeuwse industrie zien te decarboniseren. Waterstof speelt daarin een grote rol. Wat je daarvoor nodig hebt is grote hoeveelheden groene elektriciteit en Zeeland heeft wat dat betreft een uitstekende positie als het bijvoorbeeld gaat over windenergie."

Diederik Samsom voor de microfoon van Omroep Zeeland - archief (foto: Omroep Zeeland)

Zelf ziet hij hoopgevende signalen vanuit de industrie. "Als je goed kijkt naar waar deze bedrijven mee bezig zijn dan zie je dat iedereen het inmiddels wel heeft begrepen. En dat is een goed teken. Want enkele jaren geleden werd er nog meewarig met het hoofd geschud als je het over waterstof had of er werd driftig op de rekenmachine getikt als je over windenergie begon, met als signaal dat het allemaal veel te duur is, maar winenergie heeft inmiddels geen subsidie meer nodig en met waterstof moeten we dezelfde kant op."

De boeren

Een nog groter probleem in Zeeland zijn wellicht de boeren, denkt Samsom. "De agrarische sector is een van de moeilijkste opgaven als het gaat om de Green Deal in Nederland. Als je door je oogharen kijkt naar waar het nou het meeste gaat knellen dan staat agrarische sector erg hoog op dat lijstje." Toch ziet Samsom ook daar positieve ontwikkelingen. "Je ziet langzaam maar zeker het besef doordringen dat de manier waarop wij nu in Nederland landbouw bedrijven niet in overeenstemming te brengen is met de opdracht om natuur en biodiversiteit te behouden."

De oplossing ligt ook deels bij het gedrag van ons, de consumenten. Samsom noemt als voorbeeld onze vleesconsumptie. "Wij kúnnen als mensheid in evenwicht bestaan met de natuur, maar als al die 12 miljard mensen wereldwijd evenveel vlees eten als een Europeaan of zelfs als een Amerikaan dan trekt de planeet dat niet. En het optimistische nieuws is dat onze jongeren nu al massaal minder vlees eten, dus wie weet is dat een voorbode."

Draagvlak

Volgens Samsom staat of valt de Green Deal dan ook met draagvlak onder de bevolking. "De Green Deal vanwege de druk vanuit de samenleving, en dan met name vanuit de jongere generaties die terecht ons, de oudere generaties, ten verantwoording roepen door te zeggen: ga eens aan de slag om ook onze toekomst veilig te stellen."

Samsom voorziet voor Zeeland een rooskleurige toekomst. "Ik hoop dat we met zijn allen straks in een schonere omgeving leven, in beter geïsoleerde woningen, in auto's rijden die minder of niet vervuilen, door een omgeving die groen is, met voedsel wat gezonder is. Er zitten eigenlijk vooral positieve aspecten aan te komen door deze plannen."

'Meer banen'

En dat hoeft volgens Samsom niet ten koste te gaan van banen en de economie. "Een duurzame economie heeft op macroniveau meer banen nodig dan een fossiele economie, maar daar heb jij natuurlijk niks aan als je in jouw omgeving op microniveau fossiele banen ziet verdwijnen. Toch denk ik dat als Zeeland erin zou slagen om het waterstofcluster hierheen te halen dat je een enorme hoeveelheid kansen zou hebben om hier nieuwe werkgelegenheid te creëren."

Maar die rooskleurige toekomst die Samsom schetst, komt er niet vanzelf. "Er moet worden geïnvesteerd, dat is altijd eng omdat je maar moet hopen dat er iets voor terugkomt. En er moet aan worden gewerkt in termen van omscholing en opleidingen. De hele samenleving moet hieraan mee willen doen want anders gaat het hele feest niet door."