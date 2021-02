Meer dan honderd nieuwe coronabesmettingen in Zeeland, vier patiënten naar ziekenhuis

(foto: Omroep Zeeland)

Twee patiënten uit de gemeente Terneuzen, één uit Sluis en één uit Vlissingen moesten de afgelopen 24 uur naar het ziekenhuis omdat zij te ziek zijn om thuis te blijven. Er zijn in de laatste periode geen nieuwe overlijdens als gevolg van het coronavirus gemeld.

De meeste nieuwe besmettingen, 29 stuks, komen uit de gemeente Middelburg, gevolgd door Vlissingen met negentien en Goes met veertien besmettingen.

Aantal besmettingen per Zeeuwse gemeente

Gemeente ma 15 feb di 16 feb wo 17 feb do 18 feb vr 19 feb Borsele 10 3 8 3 2 Goes 11 6 7 7 14 Hulst 5 1 0 2 4 Kapelle 6 0 2 6 1 Middelburg 4 3 9 12 29 Noord-Beveland 1 0 2 11 2 Reimerswaal 3 2 6 7 10 Schouwen-Duiveland 6 3 2 6 1 Sluis 1 2 2 7 2 Terneuzen 5 4 9 5 11 Tholen 5 2 4 5 4 Veere 9 7 6 9 8 Vlissingen 11 4 12 18 19 Totaal Zeeland 77 37 69 98 107

Vanwege mogelijke fluctuaties in de dagelijkse rapportage door het RIVM berekent Omroep Zeeland voor iedere dag de zevendagenlijn voor vier Zeeuwse regio's. Dat is dus het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. Daaruit blijkt dat de regio's Walcheren, Bevelanden een forse stijgende lijn laten zien. In Zeeuws-Vlaanderen is sprake van een lichte stijging en Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland en Tholen) laat een lichte daling zien.

Om de regionale verschillen beter in beeld te brengen toont de onderstaande kaart het zevendagentotaal naar inwonertal per gemeente. Daaruit blijkt dat Noord-Beveland, waar de uitbraak weer leek te luwen, weer de gemeente is met de meeste besmettingen naar inwonertal. Daar zijn in zeven dagen tijd 278 besmettingen geconstateerd per 100.000 inwoners.

'Zeer ernstig'

Daarmee is Noord-Beveland ook de enige gemeente die boven de drempelwaarde uitkomt voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen geconstateerd worden per 100.000 inwoners. De nummer twee, de gemeente Veere, zit daar met 232 besmettingen per 100.000 inwoners net onder.

Ga met de muis naar de gemeenten voor meer informatie.