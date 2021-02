Met het warme weer in aantocht doen de vakantieparken goede zaken

Op het Hof van Zeeland in Heinkenszand spelen kinderen in de speeltuin. Vier kinderen van een jaar of 8 hebben dikke pret op de trampoline. "Het is hier zo fijn, trampolines, springkussen van alles... ik heb het hier super naar mijn zin." Een iets bedachtzamer jongetje voegt er aan toe: "Het is wel heel fijn om even weg te zijn van al dat gedoe met corona."

Kinderen hebben het erg naar hun zin op het vakantiepark (foto: Omroep Zeeland)

Provoost, naast vertegenwoordiger van Hiswa-Recron ook eigenaar van het Hof van Zeeland, heeft een stillere tijd achter de rug, net als zijn collegae in Zeeland. "De buitenlanders zijn er natuurlijk niet. Ik denk dat ik nu twee derde van de bezetting heb die ik vorig jaar had. Maar sinds de laatste dagen trekt het aan. Ik heb veel last-minute boekingen." Of dat komt door de goede weersverwachting of doordat mensen nu niet naar het buitenland kunnen met voorjaarsvakantie weet hij niet.

De parken moeten het nu dus van de Nederlanders hebben. Hoewel de restaurants en de zwembaden dicht zijn en de animatie slechts online is, genieten mensen toch van hun vakantie. Provoost: "Mensen kunnen thuis ook niet veel doen, alles is dicht. Daar zijn ze inmiddels wel aan gewend. Maar hier kunnen ze in ieder geval lekker naar buiten, naar de bossen, de duinen en de zee."

Op vakantieparken is de animatie online (foto: Omroep Zeeland)

Vooruitblikkend op het voorjaar en de zomer heeft de parkeigenaar goede hoop. "De boekingen stromen nu binnen, ik denk dat mensen toch hopen op een exit uit de lockdown. Het loopt nu zelfs zo goed dat ik mijn vaste gasten moet waarschuwen nu te boeken als ze niet achter het net willen vissen." Of hij nog plaats heeft voor de komende dagen? "Ik zit nog niet vol, maar ik mag zeker niet klagen."