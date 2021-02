Hoe warm wordt het dit weekend? Dit is de verwachting van onze weerman

Twee weken geleden vertelde Geirnaerdt nog dat we met sneeuw en vorst te maken kregen. Voor dit vooruitzicht maakten de winterse attributen plaats voor zomerse spullen.

Hoe warm wordt het?

Het wordt niet heel erg warm, maar wel warm voor de tijd van het jaar. Zaterdag wordt het 11 tot 15 graden en zondag 12 tot 16 graden, maar zeker aan zee kan het nog flink waaien.

Waarom wordt het nu ineens warm na de sneeuw- en ijspret van vorig weekend?

De wind komt dit weekend via Frankrijk uit Spanje overwaaien en dat is echt een zachte lucht die weinig warmte verliest. Daarom wordt het bij ons ook warmer.

Komt zo'n extreme wisseling van temperatuur vaak voor?

Nee, dat is vrij bijzonder voor deze tijd van het jaar. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2019, maar verder maken we niet vaak mee dat we binnen een week van ijzige kou naar relatief warme dagen gaan.

Weerman Jules Geirnaerdt in zomerse outfit (foto: Omroep Zeeland)

Wat doen dit soort extreme temperatuurwisselingen met de natuur?

Dat zal nog niet zo'n grote uitwerking hebben op de natuur. Misschien gaan insecten wat meer bewegen, maar voor de planten en de bomen zal het niet zoveel effect hebben. Je moet eerst een hoeveelheid warmte hebben tot eind maart, vervolgens moet het gaan regenen en dan beginnen de planten en bomen pas echt uit te schieten. Daar is nu nog geen sprake van.

Wordt het al strandweer dit weekend?

Nee dat nog niet, het water is een graad of 4, dus dat is nog te koud om lekker in te zwemmen. Het weer is wel uitermate geschikt voor een strandwandeling.

