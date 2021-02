Hoofduitvoerder betoncentrale: Beton is nu het sleutelwoord in de bouw van de Nieuwe Sluis

Op het bouwterrein van de Nieuwe Sluis staat een centrale beton te draaien. Voor de veiligheid is ervoor gekozen om een betoncentrale op het terrein te zetten, aldus Cleynhens. "Zo moet er geen beton worden vervoerd over de wegen naar het sluizencomplex. En zijn de lijntjes lekker kort."

Betondrukte

De centrale draait in deze tijden overuren. "Er zijn weken dat we elke dag beton draaien en sporadisch ook 's nachts. Dat is als er hele grote storten zijn. Zo een of twee keer per maand."

In het binnen- en buitenhoofd, waar straks de schepen de sluis in- en uitvaren, verdwijnt het meeste beton. Op piekmomenten wordt op die plekken per dag zo'n 2.000 kubieke meter beton verwerkt met behulp van de tien torenkranen die op het bouwterrein staan.

Stefan Cleynhens is verantwoordelijk voor de betonwerkzaamheden bij de Nieuwe Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel de werkzaamheden op het bouwterrein voor omstanders misschien minder zichtbaar zijn momenteel, zijn het voor Cleynhens juist bijzondere maanden. Hij heeft in zijn 25-jarige carrière nog maar een keer eerder een vergelijkbaar groot project gedraaid. "Het is een heel boeiend project om aan mee te werken. Elke dag is anders, het is nooit saai."

Vooral de samenwerking tussen de verschillende nationaliteiten vindt hij interessant. Cleynhens is zelf Belg. "Er zijn wel cultuurverschillen, maar we gebruiken de beste kanten van elkaar om er het beste van te maken."

Hoogtepunt

Cleynhens is al een paar maanden bezig met de betonwerkzaamheden, nu komt het tot een hoogtepunt maar het is nog lang niet voorbij. "Tot 2022 zal er nog bijna dagelijks beton worden gestort."

