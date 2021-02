Borden waarschuwen tunnelgangers voor ACC

(foto: Westerscheldetunnel)

Steeds meer auto's hebben ACC aan boord. Het rijhulpsysteem houdt in de gaten hoeveel afstand er is met je voorganger en grijpt in wanneer de afstand te klein is. Het kan een kop-staartbotsing voorkomen, maar in sommige omstandigheden bestuurders ook verrassen.

Volgens de Westerscheldetunnel zijn er nog amper incidenten geweest met ACC in de tunnels. Toch bracht de Onderzoeksraad van de Veiligheid een rapport naar buiten dat het systeem kan leiden tot onveilige situaties. Vooral bij verkeerd gebruik, of bijzondere omstandigheden is de ACC kwetsbaar.

De borden zijn vlak voor iedere ingang van de Westerschelde- en Sluiskiltunnel geplaatst.