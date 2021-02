Saxofonist overleeft corona in positieve zin

Schieman merkte in de afgelopen periode dat hij steeds meer inzicht kreeg in zijn leven voor corona. "Het was een hectisch bestaan. Ik werkte minimaal zes dagen per week en soms zelfs zeven. Wanneer ik geen les gaf op de Zeeuwse Muziekschool was ik wel 'on the road' met één van de bands waarin ik speel. Amsterdam, Arnhem, Maastricht, ik reed zo'n 50.000 km per jaar. Ik was eigenlijk altijd bezig en tijd voor bezinning was er nauwelijks."

Bewustwording

Door deze bewustwording vond er een soort van 'reset' plaats. "Het kan en mag ook allemaal iets rustiger. En ook niet alles wat je doet hoeft in de waan van de dag." Schieman ging nadenken over wat hij wil. "En eigenlijk is dat heel simpel, gewoon goeie muziek maken, waar ik gelukkig van word. Ik wil nieuwe wegen bewandelen en ben op zoek naar nieuwe creatieve uitdagingen."

Raw Roets

Toen hij het afgelopen jaar toevallig in contact kwam met de Rotterdamse rapper/zanger Raw Roets en hem werd gevraagd of hij een nummer wilde inspelen, twijfelde Schieman geen moment. "Corona biedt ook kansen. Normaal gesproken waren wij elkaar niet tegengekomen, maar het klikt tussen ons." Inmiddels heeft hij al meegespeeld met Raw Roets in Paradiso en de Melkweg in Amsterdam, Het PAARD in Den Haag, Schouwburg in Rotterdam en Noorderslag in Groningen.

Je zou kunnen zeggen dat het tijd wordt om te oogsten." Franklin Schieman - saxofonist

Volgens Schieman ligt zijn kracht in het vocale denken. "Ik zie mezelf eigenlijk als zanger, alleen gebruik ik niet mijn stembanden, maar mijn saxofoon om te zingen. Ik merk dat de manier waarop ik speel, gewaardeerd wordt door artiesten waar ik mee samenwerk. Ik heb de vrijheid om te improviseren in plaats van het spelen van een cover of een partituur. Het gaat veel meer om de inbreng van mijn muzikale persoonlijkheid."

Het wordt tijd om te oogsten

Hij is zich ervan bewust dat hij dit niveau alleen maar heeft bereikt door jaren te studeren en in verschillende bezettingen te spelen. Zijn vaardigheid wil hij wat meer ruimte gaan geven de komende tijd. "Je zou kunnen zeggen dat ik jarenlang heb gezaaid en dat het tijd wordt om te oogsten."

Schieman heeft de afgelopen periode ook geïnvesteerd in allerlei opnameapparatuur, zodat hij zijn werk kan opnemen. "Het is ook erg makkelijk wanneer je op afstand met een artiest samenwerkt. Het is een kwestie van je muziek opnemen, doorsturen en kijken of het iets is", aldus Schieman.

Franklin Schieman tijdens een optreden (foto: Music AXS)

Schieman geniet van het feit dat hij regelmatig wordt gevraagd om mee te spelen met Raw Roets. "Jonge gasten en in eerste instantie totaal buiten mijn comfortzone. Maar wanneer je dan met elkaar aan het spelen bent, merk je dat muziek universeel is en ontstaan er mooie dingen."

Hij werkt momenteel ook samen met singer-songwriter Harry Hendriks, de vaste begeleider van Gerard van Maasakkers. "Het is heerlijk om met dit soort mensen te mogen werken. dat geeft zoveel energie en inspiratie."

Ik wil creëren

Wanneer Schieman naar de toekomst kijkt, heeft hij een duidelijke visie voor de komende tien jaar. "Ik zie mijn werk als een ambacht, een kunstvorm. En dan wil ik me wat meer gaan focussen op het creëren. Alleen of samen met andere talentvolle artiesten en muzikanten. En hoe dat er dan uit komt te zien, weet ik nog niet."

"Als ik er maar blij van word, dat is het allerbelangrijkste. En misschien wil ik het dan ook delen en resulteert het uiteindelijk in een album, wie weet."

Raw Roets met Franklin Schieman