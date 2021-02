Zo ziet een rijdende stembus eruit: 'We vallen ermee op'

Bekijk hier hoe stemmen in een van stadsbus naar stembus omgebouwde bus in z'n werk gaat.

Voor het bedrijf Van Fraassen, dat de stembus heeft bedacht, is het een mooie klus in een voor hun te rustige tijd. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de omzet met veertig procent is gedaald. Die klap kwam extra hard aan omdat het bedrijf geen steun van de overheid krijgt. Eigenaar John Hage: "We komen uit de faillissement dus we komen niet in aanmerking voor staatssteun. Het is een heel zwaar jaar geweest omdat er teveel bussen stil staan. Dit is leuk, omdat we altijd op zoek zijn naar nieuwe dingen. We vallen ermee op!'

