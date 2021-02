Geacht kabinet: 'Stop de intensieve kindhouderij'

Wat zou jij ons nieuwe kabinet willen zeggen? Vincent van der Veen uit Veere roept het kabinet op om kinderen meer ruimte te geven op scholen en te stoppen met de intensieve kindhouderij. Wat vind jij? Posted by Zeeland Kiest on Friday, February 19, 2021

Op school heeft een kind wettelijk gezien minder buitenruimte (3 M²) dan een vrije-uitloopkip (4 M²). Dit is één van de ferme uitspraken van Van der Veen. "Het is ontzettend pijnlijk om een kind te vergelijken met een kip. Daar zit het ongemak ook. Maar we moeten het 'plofkind' zien te voorkomen."

Te dik

Volgens Van der Veen roept de overheid wel dat kinderen te dik worden. En naast dat ze zich daarvan bewust zijn is er steeds meer aandacht voor bijvoorbeeld schooltuinieren of andere vormen van beweging voor kinderen. "Tegelijkertijd horen we ook nog steeds dat de motorische ontwikkeling van kinderen achteruitgegaan is de afgelopen jaren."

Animatietekening van intensieve kindhouderij (foto: Vincent van der Veen)

"Ik wil geen scholen op de kast jagen, omdat ze op het moment te weinig ruimte hebben. Ik wil wel dat we gaan inzien dat het welzijn van kinderen achteruit gaat. We zijn ons er steeds minder van bewust dat de keuzes die we maken, niet meer gericht zijn op de onwikkeling van het kind", vindt Van der Veen.

Ontwikkeling van het kind weer voorop

Een baby leert door te doen. Dus door te kruipen of sabbelen. Maar Van der Veen vindt dat de ontwikkeling van een kind niet wordt bevordert als het naar school gaat. "Na de kleuters zet je een kind ineens op een stoel en moet het stilzitten en leren."

Meer gelooft Van der Veen in buiten les en bewegend leren. "De overheid moet scholen helpen met de ruimte en ondersteuning van moderne onderwijsvormen."

Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt en mag voor mijn vak kinderen weer verliefd laten worden op natuur!" Vincent van der Veen

Als voorbeeld noemt Van der Veen het didactisch leren. Een aantal jaren geleden verdwenen de krijtborden en kwamen er in alle klassen digiborden. "Dat laat zien dat je meegaat met de tijd. Je kan nieuwe manieren van leren toepassen."

De persoonlijke missie van de voormalig schoolmeester is om de natuur naar de kinderen te brengen. "Omdat scholen ook tijd nodig hebben om te rekenen en schrijven met kinderen, houd ik me nu bezig met het ontwikkelen van groene schoolpleinen, zodat we de natuur naar het kind brengen." Van der Veen is nu werkzaam bij IVN Natuureducatie.

