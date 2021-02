'Klanten willen het liefst een struik die meteen privacy geeft'

Zelfs hartje winter draaien Zeeuwse kwekerijen volop omzet. De bestellingen van hoveniers blijven binnenstromen, zegt kweker Jan-Willem de Witte. Samen met zijn vrouw Marjolein van Sluijs runt hij kwekerij annex groencentrum Zeelandplant in Grijpskerke.

Tuinieren populair

"De vraag naar groen begon vorig voorjaar al, tijdens de eerste lockdown. Mensen konden niet op vakantie, konden geen uitstapjes maken en moesten thuis werken. Tuinieren werd populair. En eigenlijk is het daarna niet meer opgehouden", zegt De Witte.

Wat ook meespeelt zijn de zachte winters van de afgelopen tijd. De Witte wijst op rozenstruiken. "Vroeger zou daar in deze periode geen vraag naar zijn, maar nu wel."

De kwekerij van Zeelandplant in Grijpskerke (foto: Omroep Zeeland)

Andere kwekers bevestigen het beeld. "Mensen kunnen niet naar het voetbalveld of een andere hobby. Ze zitten gedwongen thuis of ze geven hun geld op een andere manier uit, zoals aan het groen in de tuin", vertellen ze bij de Groene Kraai in Lewedorp, waar ze vooral hagen kweken.

Gekkenhuis, zo druk

Ook bij kwekerij Plantlust in Gapinge is het hek van de dam. John Harpe verkoopt er bomen en planten aan particulieren. "Vorig voorjaar was al goed, maar nu is het een gekkenhuis. Ik hoor van collega's dat sommige soorten niet aan te slepen zijn. Mensen willen meer groen, in de tuin, in voedselbossen, er is meer afzet dan voorgaande jaren."

Hoge struiken die snel privacy geven doen het goed (foto: Omroep Zeeland)

Meteen iets dat privacy geeft

En wat willen de Zeeuwen dan zoal in hun tuin? Populair zijn siergrassen, buxusmot-resistente struiken, vijgenbomen, groenblijvers en fruitbomen. En vooral grote haagplanten of groenblijvende leibomen, zoals de Portugese laurier. De Witte: "Mensen willen het liefst meteen iets van boven de meter, of hoger, zodat het direct beschutting en privacy geeft. Naar sommige soorten was zoveel vraag dat ze overal op zijn."