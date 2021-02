René Geelhoed hoopt op een 'summer of love'

Je band Makelove bestaat nog niet zo heel lang, toch? Wat is het voor band?

"Het is eigenlijk de naam waaronder ik mijn solowerk uitbreng. Ik heb ook wel een band, voor live optredens, maar ik speel alles zelf in, en schrijf alles. Ik wilde het niet onder de naam 'René Geelhoed' uitbrengen, dat vond ik niet zo poëtisch."

Welcome to the roadhouse, zo heet de eerste single. Waar gaat het nummer over?

"Ik heb het nummer twee jaar geleden geschreven. Een nummer over je eigen space, waarin iedereen die je lief is bij elkaar is en de tijd stilstaat. Dat is het gevoel dat we nu missen, dat je niet naar de kroeg kan of naar een optreden. Het is een luchtig nummertje, dat meer lading krijgt door de rare tijd waar we in zitten."

Wat zijn je ideeën en plannen om je door deze tijd heen te slaan?

"Ik heb lang gewacht met iets uit te brengen, omdat je niet kan optreden. Dan heb je er gewoon minder aan. Maar na een jaar denk je: waar wacht je nou eigenlijk op? Ik wil creatief ook niet stilstaan en op de nummers blijven zitten. Dus ik heb dit nu toch uitgebracht. Niemand weet wat het gaat worden, maar als dit allemaal voorbij is, hoop ik een beetje op een 'summer of love'.

René Geelhoed uit Zonnemaire vertelt over zijn project Makelove